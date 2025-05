BURKINA-GNAGNA- SPORT

Gnagna : Sport et culture unissent les écoles primaires pour la paix

Bogandé, 5 mai 2025 (AIB) – Sous le thème « Sport et culture à l’école primaire, tremplin de paix et de cohésion sociale », la grande finale des activités sportives et culturelles de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Bogandé s’est disputée ce samedi 3 mai 2025. Une célébration marquée par une forte mobilisation autour des valeurs de fraternité, de paix et de vivre-ensemble.

Le terrain de l’école primaire Youra-Yaari, situé au secteur 1 de la ville de Bogandé, a fait le plein à l’occasion de la finale de l’Organisation du sport et de la culture à l’école primaire (OSCEP).

La rencontre tant attendue a opposé l’école Bantia aux écoles regroupées sur le site Évangélique. C’est l’école Bantia qui a remporté le trophée, grâce à un but inscrit dès la 5e minute par Yentema Madiega.

Au-delà du football, cette journée a été une véritable fête, rythmée par des jeux, chants, danses et expressions corporelles. Les élèves y ont exprimé tout leur talent dans une ambiance de discipline, de respect et de solidarité.

La prestation artistique a été ouverte par Youl Sandrine et Lankoandé Stéphanie, élèves de l’école Saint Pierre, qui ont ému l’assistance avec un récital poignant, donnant le ton d’une finale riche en émotions.

Le secrétaire général de l’OSCEP Serges Sanou, , a salué l’engagement de toute la communauté éducative pour la promotion des valeurs citoyennes à travers le sport et la culture.

De son côté, le chef de la CEB de Bogandé, Flavien Yougbare, a rappelé que « ces activités vont bien au-delà de la compétition. Elles participent à la construction de citoyens responsables, capables de contribuer à la paix sociale dans notre pays ».

Fait inédit cette année : l’édition 2025 a été parrainée par les directeurs d’écoles primaires, en reconnaissance de leur rôle essentiel dans la continuité éducative.

Selon le directeur de l’école Bantia et parrain de l’édition, Issaka Yarga, chaque directeur d’école a contribué financièrement à l’organisation de l’événement, réaffirmant ainsi son engagement au service de l’éducation.

Parents, enseignants, autorités locales et partenaires ont massivement répondu présents pour soutenir une école vivante, inclusive et engagée pour la paix. Tous les lauréats, tant sur le plan sportif que culturel, sont repartis avec des prix, encourageant davantage l’excellence et la persévérance.

Agence d’Information du Burkina