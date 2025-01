Gayéri : Plaidoyer en faveur de la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde

Fada N’Gourma, le 25 janvier 2025 (AIB)- le Haut-Commissaire de la province de la Komondjari Monsieur Valentin GNANOU a présidé une rencontre de plaidoyer en faveur de la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde le samedi 25 janvier 2025 au district sanitaire de Gayéri.

Cette rencontre visait à informer les populations des causes de la fièvre typhoïde, du danger de cette maladie, des avantages qu’il y a en se faisant vacciner et les inviter à se mobiliser pour la réussite de cette campagne.

Le samedi 25 janvier 2025, le Haut-Commissaire de la province de la Komondjari a présidé une rencontre de plaidoyer en faveur de la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde. Cette rencontre s’est tenue dans la salle de réunion du district sanitaire de Gayéri est a connu la participation de l’ensemble des leaders d’opinion de Gayéri. L’essentiel de la rencontre consistait à sensibiliser les populations à se faire vacciner contre la fièvre typhoïde qui sévit de manière endémique dans notre pays et de les rassurer de l’efficacité du vaccin.

Selon le communicateur monsieur Aguima DIAMONGOU, attaché de santé en soins obstétricaux et de gynécologie obstétrique en service à la maternité du CMA de Gayéri, au Burkina Faso on estime à 80 672 cas de typhoïde, soit 356 cas pour 10 000 habitants, dont 69% enfants de moins de 15 ans en 2019 et 1530 décès imputables à la typhoïde, dont 84% parmi les enfants de moins de 15 ans pour la même période.

Selon toujours le communicateur, la typhoïde est une maladie des mains sales très contagieuse causée par une bactérie appelée Salmonella typhi pouvant entrainer de graves complications ou même la mort. Il note cependant que cette maladie curable.

Il a renchéri que cette maladie se manifeste par la fièvre, les maux de têtes, les courbatures, la diarrhée, les vomissements, les nausées, les douleurs abdominales, etc et peut être facilement confondue avec de nombreuses autres maladies fébriles courantes comme le paludisme, la grippe et la dengue…. La confirmation du diagnostic repose sur l’examen des selles et du sang au laboratoire.

Les principaux modes de transmission de la typhoïde sont la transmission par voie féco-orale, la consommation d’aliments contaminés ou en raison de l’insuffisance des mesures d’hygiène et d’assainissement, la contamination de l’environnement plus étendu par exemple à la pollution des sources d’approvisionnement en eau par les eaux usées, au traitement inadéquat de l’eau courante ou à l’utilisation de matières fécales humaines ou d’eaux usées non traitées.

Comme mesures de prévention, il est recommandé d’observer les règles d’hygiènes alimentaires et environnementales et de se faire vacciner.

Selon le communicateur, le vaccin contre la fièvre typhoïde est sûr, efficace et gratuit et une seule dose suffit pour assurer la protection des enfants.

Cette campagne la cible est les enfants de 9 mois à 14 ans révolus et couvre la période du 23 au 29 janvier 2025.

Agence d’information du Burkina