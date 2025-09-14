BURKINA-SPORT-FOOTBALL

Sandbontenga/Tournoi Amical de Kaya : Olympic FC remporte le trophée de la deuxième édition

Kaya, 14 sept. 2025 (AIB) – La 2e édition du Tournoi Amical de Kaya (TAK) s’est achevé le samedi 13 septembre 2025 à Kaya, par le match final qui a consacré l’équipe d’Olympic FC championne face à celle l’AS-Triomphe par le score d’1 but à 0. Placée sous la présidence du Haut-commissaire de la province de Sandbondtenga, le parrainage du directeur général de la Société nationale des substances précieuses (SONASP), le commandant, Wonrbêba Sougrinoma Basile Zongo, la cérémonie de clôture a mobilisé des personnalités du monde des amoureux du ballon rond au terrain du secteur n°4 de Kaya.

Débutée le 6 septembre 2025 avec huit équipes en lice, la deuxième édition du Tournoi Amical de Kaya (TAK) s’est achevée le samedi 13 septembre 2025 par un derby opposant l’Olympique FC, en maillots rouges, à l’AS-Triomphe, en vert.

Ces deux équipes, finalistes de la première édition ont joué la prudence offrant une rencontre tendue, marquée par une belle bataille tactique sans finalisation laissant les supporteurs dans le suspense jusqu’à la fin du temps règlementaire des deux fois 35 minutes.

Alors que l’on croyait que l’histoire du TAK se répétera avec l’épreuve fatidique des tirs aux buts comme à la première édition, une erreur de coordination dans la surface de réparation de l’AS-Triomphe suite à un corner, a permis au dossard 4 d’Olympique FC de faire trembler les filets.

Le buteur, Issouf Sawadogo ouvre ainsi le score à la 68ème minute. 1 but à 0. L’équipe détentrice du trophée de la première édition a vu son rêve de reconquérir le titre s’éloigner avec leurs vaines tentatives de percer la défense de l’équipe adverse jusqu’au coup de sifflet de la fin.

Olympic FC monte sur la plus haute marche, brandit le trophée de l’équipe championne et reçoit des médailles, un jeu de maillots, un ballon et 75 000 FCFA. Son challenger, AS-Triomphe reçoit des médailles, un jeu de maillots, un ballon et 50 000 FCFA.

L’AS Elite, troisième et Révélation de Saaba/Barsalogho quatrième du carré d’AS, reçoivent chacune un jeu de maillots, ballon et des numéraires. Des prix spéciaux ont été attribués aux équipes et joueurs les plus méritants, saluant ainsi l’engagement et le talent des participants.

Le secrétaire général de la province de Sandbondtenga, Pasnewendé Ouédraogo, représentant le Haut-commissaire a salué l’initiative du TAK qui entre en droite ligne des politiques publiques en ce sens qu’il participe à l’occupation saine de la jeunesse et contribue à la cohésion sociale.

Le directeur de la communication et des relations publiques de la Présidence du Faso, Sougrinoma Ibrahim Guigma et promoteur du tournoi, a exprimé sa gratitude envers les parrains, le président de l’édition et tous les donateurs qui ont contribué à la réussite de cette compétition sportive.

M. Guigma a également salué l’esprit de fair-play qui a régné tout au long de la compétition, preuve de l’appropriation des objectifs du tournoi par les joueurs et les supporters.

Le président du comité d’organisation, Didier Ouédraogo, a souligné que le TAK se distingue par le fait que les équipes engagées sont internées durant la compétition.

Pour lui, l’innovation a été la sélection des 11 joueurs types de l’édition, composée des meilleurs talents issus des équipes.

« Le talent de ces 11 joueurs est soumis à l’appréciation de la fédération nationale de football qui pourrait y puiser certains pour les sélections nationales », a précisé M. Ouédraogo.

Le rendez-vous a été donné pour la troisième édition en 2026 avec plus d’engouement.

Agence d’information du Burkina

