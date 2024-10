Burkina-Ganzourgou-Formation-Artisans-Miniers

Ganzourgou : Formation des artisans miniers de Koratenga pour une exploitation responsable de l’or

Zorgho, (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Mme Aminata Sorgho/Gouba, a lancé le 8 octobre 2024, une formation au profit des artisans miniers de Koratenga, village de la commune de Zam. Tenue dans la salle de réunions de la mairie de ladite commune, cette formation a été organisée dans le cadre du projet de promotion de l’Orpaillage responsable (OR). Ce projet financé par la direction du développement et de la coopération Suisse, en partenariat avec le ministère de l’énergie, des mines et des carrières est mis en œuvre par un consortium d’ONG que sont Caritas Suisse, Artisanal Gold Council (AGC) et Solidar Suisse.

Cette formation de deux jours, qui allie théorie et pratique, vise à améliorer les compétences des artisans miniers dans l’exploitation des données géologiques et la santé, la sécurité au travail. Elle fait partie des efforts déployés pour assurer une exploitation de l’or plus sécurisée, rentable et respectueuse de l’environnement.

Le représentant pays de AGC, par ailleurs représentant du consortium, Saïdou Kabré, a expliqué que cette formation est la troisième après celles tenues à Méguet et Mogtédo. Elle permet d’outiller en tout 75 acteurs de la Mine artisanale et à petite échelle (MAPE) des sites de Nobsin, Tambipelsé et Koratenga. En marge de ces formations, les artisans miniers ont également reçu des Equipements de protection individuelle (EPI) dont des chaussures, des casques, des lunettes… pour prévenir les accidents et protéger leur santé lors des opérations d’extraction. « Cette formation a été initiée pour les aider à mieux identifier les gisements et extraire judicieusement le minerai d’or », a précisé M. Kabré.

Il a aussi souligné l’importance de respecter les lois en matière d’exploitation minière et d’abandonner les pratiques dangereuses, telles que l’utilisation du mercure et du cyanure.

La haut-commissaire du Ganzourgou, Mme Aminata Sorgho/Gouba a exprimé sa satisfaction quant à la mise en œuvre du projet OR dans la province. Elle a remercié les organisateurs et encouragé les artisans à mettre en pratique les connaissances acquises pour une exploitation plus harmonieuse et respectueuse des normes. Elle a souligné que cette formation devrait favoriser des relations apaisées entre les artisans miniers, les sociétés minières et les communautés locales.

Le représentant du ministère des Mines, Dr Ousséni Sourgou, a rappelé l’importance de cette formation dans le cadre de la législation en vigueur. Il a encouragé les participants à adopter des pratiques responsables et à s’inspirer des méthodes des grandes exploitations pour garantir une exploitation minière respectueuse de l’environnement.

Le formateur, Dr Mourou François Ouédraogo, a expliqué aux artisans miniers les processus géologiques liés à la formation des gisements aurifères et les a initiés aux techniques de collecte et d’interprétation des données géologiques. « L’or n’est pas un serpent qui se déplace. C’est un minéral qui se forme naturellement au sein des roches. Comprendre sa formation, permet de savoir où le chercher », a-t-il affirmé.

Les artisans ont appris à utiliser des outils comme la loupe et le marteau géologue pour mieux exploiter le potentiel de leurs sites.

Les participants ont exprimé leur satisfaction d’avoir acquis des compétences qui leur permettront d’améliorer la rentabilité de leurs exploitations tout en respectant les normes de sécurité et de protection de l’environnement. Ce projet marque une étape vers une exploitation minière artisanale plus responsable et durable au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata