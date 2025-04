Forum Diplomatique d’Antalya: l’édition 2025 planche sur la reconquête de la diplomatie dans un monde fragmenté

( Antalya, le 11 avril 2025 )

Pour la 4e fois, la République de Türkiye organise du 11 au 13 avril 2025, le Forum Diplomatique d’Antalya.

La cérémonie d’ouverture est intervenue ce vendredi sous le patronage de SEM Recep Tayyip ERDOGAN, Président de la République de Türkiye.

A cette édition, les travaux se tiennent autour du thème « Reconquérir la diplomatie dans un monde fragmenté ».

C’est un thème d’actualité qui reflète le besoin urgent pour la diplomatie, de s’affirmer comme une force stabilisatrice dans un contexte géopolitique marqué par des divisions mondiales croissantes.

Ce forum se présente donc comme une plateforme offerte aux participants du monde entier, pour travailler sur des stratégies communes visant à faire de la diplomatie le moteur de la paix et de la coopération.

Comme les éditions passées, le Burkina Faso prend part à ce rendez-vous d’Antalya avec une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur.

<< La République de Türkiye et le Burkina Faso entretiennent une très bonne coopération. Nous sommes là d’abord au nom de l’amitié avec ce pays. Egalement, ce forum est un rendez-vous de grands décideurs et des diplomates des quatre coins du monde, et c’est un rendez-vous approprié pour échanger et renforcer les réseaux et les expériences>>, explique SEM Karamoko Jean MarieTRAORE.

Il ajoute que le Burkina Faso le Mali et le Niger étant inscrits dans la dynamique confédérale, ce Forum est un cadre pour echanger dans le sens de renforcer le positionnement de la Confédération des Etats du Sahel sur l’échiquier international.

Se prononçant sur le thème central et les sous-thèmes qui sont abordés à ce Forum, le Chef de la diplomatie burkinabè a précisé que le Sahel mettra l’accent sur les thématiques qui impactent la vie des populations de cet espace, telles l’intégration africaine, le développement des pays sans littoral, la construction de la résilience etc.

L’édition 2025 du Forum Diplomatique d’Antalya, enregistre plus de 4 mille 800 participants en présentiel, venus de 148 pays.

Parmi eux, 19 Chefs d’Etat, 64 ministres dont 52 en charge des Affaires étrangères, et une quarantaine de vice-ministres et de parlementaires.

Pendant les trois jours de travaux, plus de 50 sessions seront organisées sous différents formats.

En marge du Forum, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, aura des rencontres avec des partenaires de développement et bilatéraux du Burkina Faso.

Il va également rencontrer la diaspora burkinabè installée dans la ville d’Antalya.

