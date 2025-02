Formation professionnelle : Le centre de Louda se réjouit du soutien matériel du PCRSS

Kaya, 18 fév. 2025 (AIB) – La directrice du Centre d’étude de base non formelle (CEBNF) de Louda, Fatimata Sawadogo, a indiqué mardi que les équipements fournis par le Projet communautaire de relèvement et de stabilité du Sahel (PCRSS) facilitent la formation des apprenants dudit centre.

« Nous remercions le PCRSS qui nous a remis 50 machines à coudre, 50 fers à repasser, 50 tables de coupe, des mètres rubans, des ciseaux et du tissu pour nos apprenants », a affirmé Mme Sawadogo.

Relevant de la commune de Boussouma, le CEBNF de Louda accueille 88 élèves, dont 17 garçons et 71 filles, répartis en trois filières de formation : la coupe-couture, la mécanique à deux roues et la coiffure.

Mme Sawadogo, qui s’exprimait à l’occasion d’une tournée des acteurs du PCRSS et des autorités régionales sur les équipements du projet, a précisé que la formation dure deux ans et est sanctionnée par le Certificat de qualification professionnelle (CQP). Elle a également souligné que la langue mooré est enseignée dans le centre.

La délégation, conduite par le gouverneur de la région du Centre-Nord, le colonel-major Zoewendmanego Blaise Ouédraogo, s’est ensuite rendue sur un autre site de la même commune, où elle a constaté la construction de trois magasins de stockage identiques, d’une capacité de 500 tonnes chacun, réalisés par le PCRSS.

Après Boussouma, l’équipe s’est déplacée dans la commune de Korsimoro, où de nombreuses dotations et réalisations ont été faites au grand bonheur des personnes déplacées internes et des populations hôtes vulnérables.

Dans cette commune, le PCRSS a soutenu la coopérative Téwendé-Tiwensongdo des femmes du village de Koupéla, composée de 43 membres, en lui offrant un groupe électrogène pour la maraîchiculture. Le centre de formation Adama Sanfo a également bénéficié de matériel de couture et d’autres équipements.

Par ailleurs, le projet a construit 15 boutiques de rue dans la ville de Korsimoro et procède actuellement à l’extension d’une école avec trois salles de classe, un bureau et un magasin.

Selon Fatimata Compaoré, présidente de la coopérative féminine, grâce au groupe électrogène offert par le PCRSS, les femmes produisent désormais des oignons, des tomates, des carottes, du piment, du haricot et du gombo.

Mme Compaoré a souligné que ce soutien leur permet de subvenir à leurs besoins et de scolariser leurs enfants grâce aux revenus générés par le jardinage. Elle a toutefois sollicité du PCRSS un appui en semences, en intrants ainsi que la réalisation d’un forage pour pallier l’assèchement de leur barrage.

Le 1er vice-président de la délégation spéciale de la commune de Korsimoro, le Naaba Saneem, a salué l’accompagnement du projet, qui contribue à l’épanouissement des femmes de Koupéla.

« Si le PCRSS n’existait pas, il aurait fallu le créer, car il prend en compte les préoccupations des populations à la base pour les soutenir. Son action en faveur des PDI et des populations hôtes est une grande fierté pour nous », a-t-il déclaré.

Même son de cloche pour la directrice de l’école C de Korsimoro, Bertine Tougouma/Gouem, qui apprécie l’extension des trois salles de classe réalisées par le projet.

« Cette nouvelle infrastructure va nous soulager, car notre quatrième classe n’est pas normalisée », a-t-elle ajouté.

Le PCRSS recense les doléances les plus urgentes des populations et les accompagne en fournissant des équipements et en construisant des infrastructures sociales, éducatives et sanitaires. Son principal bailleur de fonds est la Banque mondiale.

Agence d’information du Burkina

NO/ATA