BURKINA-FASO -MEBO-RTB-RADIO-CONTRIBUTION-TRAVAUX

Faso Mêbo : Les agents de la Radio Burkina prêtent main forte aux travailleurs

Ouagadougou, 22 août 2025 (AIB) – Les agents de la radio Burkina ont pris part, le vendredi 22 août 2025, aux travaux de l’initiative Faso Mebo, en aidant au pavage de la devanture de la radio.

Les travailleurs de la radio Burkina conduits par leur directeur, Prosper Da, ont participé, le vendredi 22 août 2025, à poser les pavés tout au long du mur de la radio.

Ces travaux entrent dans le cadre de l’initiative présidentielle Faso Mêbo qui contribue à l’aménagement urbain.

Le personnel a rejoint l’équipe de Faso Mêbo soit pour aider au ramassage des gravats, aux déplacements des matériaux ou au soutien logistique.

Pour Prosper Da, il s’agit une mobilisation volontaire et spontanée suite à l’appel du directeur général de la RTB, Galip Somé.

« C’est une contribution volontaire qui consiste à apporter la main d’œuvre à travers le ramassage des pavés, leur déplacement pour faciliter la pose et certains contribuent à travers la distribution des boissons pour permettre aux uns et aux autres de se rafraichir », a-t-il indiqué.

« On fait de notre de mieux pour soutenir l’activité pour montrer que nous sommes de cœur avec cette belle initiative qui va contribuer à embellir notre mère patrie », a déclaré Linda Rosine Ouédraogo présentatrice à la radio et participante aux travaux du jour.

Lazare Abdoul Razack Ilboudo, chef de pose de la section pavé à Faso Mêbo a exprimé sa joie de voir les travailleurs de la radio leur apporter un coup de main.

« C’est un sentiment de joie parce que, voir des fonctionnaires sortir accompagner l’initiative présidentielle qui concerne tout le monde, on est très ému », a-t-il dit.

L’ambition selon M. Ilboudo est de paver du siège de la radio jusqu’à la pédiatrie Charles de Gaulle.

Il a invité tous les services publics à imiter les pas des travailleurs de la radio Burkina en s’impliquer dans les travaux de l’initiative présidentielle.

Agence d’information du Burkina

ATA/oo