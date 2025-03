Examens scolaires 2025 : le MEBAPLN mise sur la transparence et l’innovation

Le Premier CASEM 2025 du Ministère de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et des Langues nationales (MEBAPLN) s’est tenu avec un objectif clé, celui d’optimiser l’organisation des examens et concours scolaires session 2025.

Des innovations majeures vont marquer cette session, notamment la déconcentration de certaines activités du Certificat d’Études Primaires (CEP) et de l’entrée en sixième. Ces innovations concernent essentiellement le traitement des données numériques, le remplissage des enveloppes, le tirage, la reproduction et le conditionnement des sujets.

Elie SEHION, Directeur Général des Examens et Concours met un point d’honneur sur la transparence et la rigueur. Il attend des responsables au niveau déconcentré un choix impartial des acteurs, une publication rapide des listes des retenus, et un traitement diligent des courriers et informations liées aux examens.

Pour une session réussie, il faudrait déconcentrer efficacement les activités, stabiliser le logiciel SIGEC afin de limiter les erreurs de saisie et les demandes de correction, et sécuriser la reproduction et la transmission des épreuves dans les régions. Aussi faudrait-il, adapter l’organisation des examens au contexte sécuritaire, sélectionner des opérateurs de saisie compétents et disponibles, respecter strictement les consignes de SIGEC pour minimiser les reprises et garantir la fiabilité des données transmises par les Directeurs d’écoles, souligne le Directeur Général.

Dans son discours d’ouverture des travaux du CASEM, le Ministre de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales a expliqué le choix de la tenue de la session en visio-conférence. Il s’agit selon Jacques Sosthène DINGARA, de permettre la participation de l’ensemble des acteurs impliqués dans l’organisation des examens scolaires, notamment les chefs des Circonscriptions d’Education de Base (CCEB) à travers l’ensemble du territoire national.

Avec ces innovations, le MEBAPLN entend renforcer l’efficacité, la transparence et la fiabilité du processus des examens 2025. Les acteurs sont désormais attendus sur le terrain pour transformer ces résolutions en succès concret.

DCRP/MEBAPLN.