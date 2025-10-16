BURKINA-Djelgodji-SANTE-SALUBRITE

Djelgodji/Journées d’engagement patriotique : La population assainit le centre médical urbain de Djibo

Djibo,16 oct. 2025 (AIB)- Dans le cadre des activités de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPCC), la population est sortie massivement le 15 jeudi octobre 2025 pour assainir le Centre médical urbain (CMU) de Djibo.

Selon le représentant du Haut-commissaire de la province du Delgodji, Losseni Woni, la mobilisation de la population de Djibo témoigne de son patriotisme et de son attachement à la Nation burkinabè.

« Le patriotisme n’est pas seulement un mot, mais plutôt un attachement sentimental face à sa patrie, c’est du volontariat, par cette mobilisation, vous avez montré à ceux qui pensent que Djibo dort, vit et est résilient », laissé entendre le Président spéciale de la commune de Djibo, Hubert Drabo, à l’issue de l’opération de salubrité.

Le représentant du Médecin-chef du district sanitaire de Djibo, Judicaël Ouédraogo, a exprimé sa gratitude envers la population qui s’est mobilisée pour l’opération de salubrité au centre médical urbain tout en soulignant que cette action contribuera à l’amélioration des conditions de travail des agents de santé.

Diverses activités telles que la monté des couleurs et le port de la tenue traditionnelle, entrant dans le cadre des JEPPC sont prévues le jeudi 16 octobre 2025 dans l’enceinte du haut commissariat du Djelgodji.

