BURKINA–ÉDUCATION–FORMATION–ENSEIGNANTS

Boulkiemdé : Les enseignants du primaire en conférence pédagogique à Bingo pour renforcer leurs pratiques éducatives

Bingo (Boulkiemdé), 15 oct. 2025 (AIB)-La conférence pédagogique des enseignants du primaire de la commune de Bingo s’est ouverte, mardi, à Villa, sous la présidence de M. Yacouba Gouem, président de la délégation spéciale. Cette rencontre vise à renforcer les capacités des enseignants autour du thème : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration ».

La cérémonie a connu la participation des encadreurs pédagogiques et des enseignants venus de l’ensemble de la commune. Dans son allocution d’ouverture, M. Gouem a salué l’engagement des acteurs du monde éducatif et a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre efficacement les réformes pour améliorer la qualité de l’enseignement.

Le Chef de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Bingo, M. Édouard Konditamdé, a coordonné la cérémonie et rappelé que cette conférence constitue un cadre d’échanges privilégié pour mutualiser les expériences et renforcer la pratique pédagogique.

L’un des temps forts de la rencontre a été la présentation du Cadre d’Orientation de la Formation Continue et de l’Encadrement Pédagogique (COFCEP), un outil jugé essentiel pour le développement professionnel des enseignants.

Les participants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des échanges et à la pertinence des thématiques abordées, faisant de cette édition un moment fort pour l’éducation dans la commune de Bingo.

Agence d’Information du Burkina

ASA/ata