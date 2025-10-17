BURKINA- DJELGODJI-JOURNEES-ENGAGEMENT-PATRIOTISME

Djelgodji / JEPPC 2025 : Le SG du Djelgodji appelle à maintenir l’élan pour réussir les prochaines initiatives

Djibo 16 oct. 2025, (AIB)- Le Secrétaire général (SG) de la province du Djelgodji, Losseni Woni, représentant le Haut-commissaire du Djelgodji, a invité la population à rester dans la même lancée pour réussir les futures initiatives. M. Woni s’adressait aux forces vives le jeudi 16 octobre 2026, lors de la cérémonie de montée des couleurs nationales avec le port de la tenue traditionnelle au haut- commissariat de Djibo, marquant la fin des activités de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Le Secrétaire général(SG) du Djelgodji, Losseni Woni, a salué l’engagement de la population depuis le début de cette deuxième phase des Journées nationale d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) et a exhorté à rester dans la même dynamique afin de réussir les initiatives à venir.

M. Woni a par ailleurs souligné que les citoyens ont désormais la possibilité de souscrire à l’actionnariat populaire à Djibo, en prenant attache avec le représentant local de l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC) Nouridine Konfé.

Plusieurs activités étaient au programme des activités des JEPPC 2025. Il s’agit, entre autres, de la journée de salubrité au lycée provincial de Djibo, au centre médical urbain et de la cérémonie de montée des couleurs avec le port de la tenue traditionnelle.

Agence d’information du Burkina

AG/NO/ATA