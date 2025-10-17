BURKINA-KENEDOUGOU-EDUCATION

Kénédougou : Les enseignants de la CEB renforcent leurs capacités autour des réformes éducatives

Kayan, 17 oct. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Kayan, Yacouba Barro, a présidé, le mercredi 15 octobre 2025, la conférence pédagogique des enseignants de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Kayan. Elle vise à renforcer les capacités pédagogiques des enseignants pour une meilleure application des nouvelles réformes éducatives en vigueur.

Placée sous le thème : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration », les enseignants de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Kayan, ont renforcé leurs capacités sur les nouvelles réformes éducatives en vigueur, le mercredi 15 octobre 2025, lors d’une conférence pédagogique.

Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Kayan, Lassané Kaboré, a salué la tenue de cette rencontre pédagogique et a exhorté les enseignants à adhérer pleinement à la dynamique de refondation engagée par les plus hautes autorités du pays.

Il les a également invités à être des modèles et des sources d’inspiration dans leurs différentes localités.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Kayan, Yacouba Barro, a félicité l’ensemble des acteurs du système éducatif local pour les résultats satisfaisants obtenus lors de la session 2025 de l’examen du Certificat d’études primaires (CEP).

Il a salué la résilience dont font preuve les enseignants malgré un contexte difficile, et les a encouragés à poursuivre dans cette voie.

M. Barro, a en outre invité les conférenciers à s’impliquer activement dans les travaux, à partager leurs expériences et à faire preuve de rigueur pour que les conclusions de cette rencontre répondent aux attentes de la communauté éducative.

Avant l’ouverture officielle des travaux, les participants ont pris part à une montée des couleurs, marquant ainsi la deuxième phase des Journées nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo