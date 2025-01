District de Garango : Les acteurs s’engagent pour zéro décès maternel et néonatal en 2025

Garango, 21 janvier 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Boulgou a présidé, mardi, une rencontre de restitution des audits des décès maternels et néonatals dans la salle de réunion de la mairie de Garango.

Cette rencontre avait pour objectif de présenter les résultats des audits en présence des autorités compétentes, d’identifier les défis entravant l’accès aux soins pour les femmes enceintes et les nouveau-nés, et de formuler des recommandations pour améliorer la qualité des soins dans le district sanitaire de Garango.

Pour le Haut-commissaire de la province du Boulgou, Domèbèguièrè Constantin Dabiré :

« Cette rencontre est importante parce qu’elle permet de comprendre les contours liés à la mort de ces mères. Elle permet aussi d’informer les parties prenantes et d’interpeller chacune sur ses responsabilités face à cette situation. Les prestataires de santé nous ont rassurés quant aux mesures prises pour une meilleure prise en charge. À l’endroit des agents de santé, j’ai un message de remerciement pour les efforts consentis. »

Le Médecin-Chef du district sanitaire de Garango, docteure Germaine Kanzier, a déclaré :

« Cela fait partie des priorités du gouvernement. Nous avons été instruits de transmettre les résultats des audits en présence des plus hautes autorités de la région. C’est pourquoi nous avons tenu cette activité aujourd’hui. Elle vise à cerner les causes des décès maternels. Cette année, de nombreuses causes, aussi bien techniques que sociales, expliquent cette situation. Mais si les décisions prises aujourd’hui sont respectées, la situation devrait s’améliorer considérablement cette année. »

Les autorités ont renouvelé leur engagement à accompagner les efforts pour réduire les décès évitables et améliorer le bien-être des communautés.

La rencontre a mobilisé les Présidents de Délégation Spéciale des communes de Garango, Béguédo, Boussouma, Niaogho et Komtoèga. Une équipe de la Direction Régionale de la Santé, les membres de l’Équipe-Cadre du District, ainsi que des prestataires de soins, ont également pris part à cette rencontre.

Agence d’information du Burkina