Dédougou : Le Grand Imam de Dédougou rejoint sa dernière demeure

Dédougou, 4 novembre 2025 (AIB)-Les populations de la ville de Dédougou ont accompagné, le mardi 4 novembre 2025, à sa dernière demeure, le Grand Imam Famata Almamy Traoré, décédé la veille à Ouagadougou. La cérémonie funèbre, marquée par une forte affluence et une grande émotion, a réuni autorités, fidèles et populations venues de divers horizons pour saluer la mémoire de cette illustre figure religieuse des régions de Bankui et du Sourou.

Dès la nuit du lundi 3 novembre, une marée humaine s’est formée à l’entrée de la ville pour accueillir la dépouille du défunt. Des chants religieux, des prières et des pleurs ont accompagné ce moment de recueillement qui témoignent de l’attachement profond que la population portait à celui qui fut, durant plusieurs décennies, un guide spirituel respecté et un artisan de paix.

La levée du corps est intervenue dans l’après-midi du mardi 4 novembre, suivie du recueillement et la prière mortuaire dirigée par ses pairs, en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses. L’inhumation a eu lieu au cimetière de Dédougou, sur la route de Tougan, dans une atmosphère empreinte de gravité et de piété.

Les différents témoignages recueillis ont unanimement salué la mémoire d’un homme de foi, d’unificateur et de rassembleur, qui a consacré sa vie au service de Dieu et de la communauté.

Dans son témoignage, le Gouverneur des régions de Bankui et du Sourou, Babo Pierre Bassinga, a salué la mémoire d’un homme affable. « Je suis arrivé ici à Dedougou en 2022, et j’ai rencontré un homme affable, un homme de dialogue, un homme immense, un homme qui avait de l’envergure, et un homme qui était avec toute la communauté, qui avait mis le dialogue entre les communautés, entre les personnes déplacées internes et les populations hôtes, au cœur de son magistère. Je voudrais ici témoigner ma compassion au nom de l’ensemble des corps constitués et des fils et des filles de la région, à l’ensemble de la communauté musulmane, et témoigner ma compassion à sa famille » a-t-il dit.

Pour l’Evêque de Dédougou, Mgr Prosper Bonaventure Ky, Il y avait une certaine fraternité entre eux. « J’ai connu surtout le grand imam quand j’ai été nommé évêque, installé à Dédougou, en juillet 2018. Et depuis, nous avons eu de très bons rapports de collaboration avec le grand imam. Ce n’était pas seulement des rapports de responsables d’institution. C’était, je dirais, des rapports d’amitié, des rapports de fraternité. D’ailleurs, le grand imam m’appelait toujours mon frère. Et moi aussi, je l’appelais mon frère. Donc, c’était vraiment une fraternité entre nous. Et le grand imam, il s’est montré quelqu’un de très ouvert, très ouvert dans sa vie et également très sincère dans son amitié » a expliqué Mgr Prosper B. Ky.

Un fidèle de la grande mosquée, Cheick Oumar Koné, très ému, a tenu à rendre hommage à celui qu’il considère comme un père spirituel, un homme charismatique. « C’est quelqu’un qui a su rassembler les gens, plus particulièrement les musulmans, et en général toute la couche sociale de la Boucle du Mouhoun » a-t-il dit.

Ancien collaborateur de l’illustre disparu, Mamadou Palenfo, ancien chef de la région cotonnière de Dédougou, a connu l’homme, il y a de cela plus de 20 ans. « Je retiens de lui un grand homme, un homme de coeur, un homme de paix, un rassembleur qui a beaucoup œuvré pour la communauté surtout dans le dialogue inter religieux. « Pour le dialogue inter-religieux au niveau de la région de la Boucle du Mouhoun, il m’a même choisi une fois pour parrainer certaines des activités du diocèse. Feu El Hadj Famata Almamy Traoré incarnait la tolérance, la justice et la bonté. Ses prêches et ses conseils ont marqué des générations de fidèles, musulmans et non musulmans confondus » a témoigné Mamadou Palenfo.

La communauté religieuse de Dédougou se prépare à perpétuer son œuvre, dans l’esprit de paix et de fraternité qu’il a toujours défendu. Feu El Hadj Famata Almamy Traoré repose désormais au milieu des siens. Son souvenir restera gravé dans la mémoire collective, comme celui d’un homme de foi et de dialogue, dont l’exemple continuera d’inspirer les générations à venir.

Agence d’Information du Burkina

Stanislas Bado