Burkina : Bientôt une stratégie moderne de sécurité intérieure pour renforcer la quiétude des populations

Ouagadougou, 4 nov. 2025 (AIB)-Le Burkina Faso va se doter d’un référentiel moderne de sécurité intérieure 2026-2030, destiné à renforcer la protection des personnes et des biens et à consolider les acquis enregistrés dans la lutte contre l’insécurité, a appris mardi l’AIB.

« À l’horizon 2030, la sécurité intérieure du Burkina Faso sera un système moderne et intégré de coproduction de sécurité, garantissant un développement économique et social durable », a affirmé le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana.

Faisant référence au système d’Identification, Rapprochement, Analyse de Police (IRAPOL), le premier responsable du département de la Sécurité a souligné que cette stratégie intègre les nouvelles technologies de l’information et de la communication dans la production de la sécurité pour plus d’efficacité.

Le ministre de la Sécurité s’exprimait mardi à Ouagadougou, à l’ouverture de l’atelier de validation dudit référentiel et de son plan opérationnel.

La stratégie, actuellement en phase de validation, s’inscrit dans la dynamique de la réforme du secteur de la Sécurité. Elle se veut inclusive, participative et patriotique.

L’élaboration de la stratégie de sécurité intérieure est une exigence de la Politique de Sécurité nationale (PSN) adoptée en 2023, qui oblige chaque secteur à se doter de son référentiel de sécurité.

Le ministre Sana a également indiqué que ce nouveau référentiel aidera son département à mieux s’ajuster à l’évolution du contexte sécuritaire, en particulier aux nouvelles méthodes utilisées par les criminels.

Pour y parvenir, le ministère appelle à une action coordonnée et à une mobilisation collective de toutes les forces vives de la Nation pour la construction d’une sécurité durable, moderne et inclusive.

En matière de lutte contre l’insécurité, M. Sana note des avancées significatives, dont le taux de criminalité annuel est passé de 0,31 en 2022 à 0,26 en 2024, grâce à la détermination des Forces de défense et de sécurité, des Volontaires pour la défense de la patrie et de l’ensemble des citoyens.

L’adoption de cette stratégie traduit la vision du président du Faso de bâtir un pays souverain, solidaire et résilient, capable d’assurer la sécurité de ses citoyens par ses propres moyens, a-t-il conclu.

