Décès du Pape François : Le Président Ibrahim Traoré exprime sa compassion

Ouagadougou, 21 avril 2025 (AIB)-Le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré, a exprimé ce lundi sa profonde tristesse suite au décès de Sa Sainteté le Pape François. Dans un message officiel, le chef de l’État a salué la mémoire d’un homme « dévoué à la cause des pauvres » et engagé pour la paix et la justice dans le monde.

« C’est avec affliction que j’ai appris le rappel à Dieu de Sa Sainteté le Pape François », a déclaré le Président Traoré. Il a adressé sa solidarité à l’État de la Cité du Vatican, à l’Église catholique au Burkina Faso ainsi qu’à tous les fidèles catholiques à travers le monde.

Le Président du Faso a rendu hommage à un pontife dont le pontificat a été marqué par la proximité avec les populations vulnérables et son engagement en faveur de la paix mondiale. Il a également rappelé la solidarité manifestée par le Saint-Père envers le Burkina Faso, confronté depuis plusieurs années à l’épreuve du terrorisme.

« Puisse-t-il reposer dans la paix de son Seigneur qu’il a servi avec humilité et un dévouement remarquable », a conclu le Capitaine Ibrahim Traoré.

Le Pape François a rendu l’âme lundi matin après douze ans de Pontificat.

