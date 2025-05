CYCLISME-BFA-MEDIAS-SPORT-BURKINAINFO-GRAND-PRIX

Cyclisme : Boureima Nana (AS BESSEL) remporte la 1re édition du Grand prix Burkina Info

Ouagadougou, 18 mai 2025 (AIB) – Le coureur de l’AS BESSEL Boureima Nana a remporté dimanche sur le Boulevard Isidore Noël Thomas Sankara, la 1re édition de la course cycliste (circuit fermé) de la télévision Burkina Info qui fêtait ses 10 ans d’existence, a constaté l’AIB.

Le sprinter de l’AS BESSEL a pratiquement franchi la ligne d’arrivée en roue libre, après avoir déposé son challenger Robert Bamouni (AJCK) à 200m derrière. Il a parcouru les 132,600km en 3h06mn34sec, soit une vitesse moyenne de 41,041km/h.

Coureur stratégique, Boureima Nana faisait partie des 5 échappées qui ont dominé la course pendant une longue période. L’infernal rythme imprimé par les coureurs a fait craquer 51 concurrents sur 77 au départ. Les fuyards du jour ont creusé un écart de 21 secondes sur le peloton.

3 coureurs dont 2 de l’AJCK et 1 de BESSEL (Boureima Nana) décident de s’échapper à nouveau, à 5 tours de l’arrivée. Les forces en présence étaient donc à l’avantage de l’AJCK. Nana refuse donc de prendre le relais et reste dans les roues de ses deux adversaires.

Un des deux de l’AJCK décroche et laisse le Boulevard aux deux concurrents (Boureima Nana et Robert Bamouni). Le premier cité attaque dans les derniers 500m sans réaction de Bamouni lessivé. Boureima Nana remporte donc sans coup-férir et inscrit son nom en lettre d’or sur la 1re édition du Grand prix de Burkina Info.

Il remporte le maillot jaune, la somme de 300 000F, le trophée et un vélo de course de Sa Majesté le Mogho-Naba Baongho, laissant la somme de 200 000F à son challenger Robert Bamouni. Le vainqueur de la course a remercié ses camarades d’avoir fait un énorme travail en amont pour lui permettre de gagner.

Le ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme Gilbert Ouédraogo qui a parrainé ce 10e anniversaire de Burkina Info a indiqué que « en février lorsque la RTB/télé organisait sa compétition de course cycliste, je disais que les médias devaient étendre leurs activités pour prendre en compte les activités sportives. Le sport est un facteur de cohésion social et également de cohésion interne au sein des rédactions. Je voudrais féliciter la télévision Burkina Info qui a fait montre d’une grandeur d’esprit ».

Pour le directeur général de Burkina Info Ismaël Ouédraogo, ce Grand prix Burkina Info est « un prix de la co-construction dans la dynamique du rassemblement, de faire comprendre à l’ensemble des Burkinabè sans exception qu’autour du sport qui est un outil important pour la santé, on peut se rassembler, s’unir, partager des moments de joie, des moments de convivialité ».

Il a également remercié la Fédération burkinabè de cyclisme qui a été la cheville ouvrière dans l’organisation de la compétition. Le premier vice-président de la faîtière du cyclisme burkinabè Lazare Zabré a fait savoir que la course a été relevée au vue de la vitesse moyenne. Il a lui aussi remercié Burkina Info pour son accompagnement à la promotion du cyclisme burkinabè.

Avant la course des hommes, les dames se sont également mesurées dans le même circuit fermé sur le Boulevard Thomas Sankara, mais réduit à une distance de 30,600km. C’est Awa Bamogo de l’USFA qui a ravi la vedette à sa concurrente Lamoussa Zoungrana (AS BESSEL). Elle remporte le maillot jaune, la somme de 100 000FCFA et un vélo de course de Sa Majesté le Mogho-Naba Baongho.

Les organisateurs se sont donnés rendez-vous l’année prochaine pour la 2e édition.

Agence d’information du Burkina

as/ata