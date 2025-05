Mémorial Thomas SANKARA : Le Ministre d’Etat, Emile ZERBO salue la portée historique et symbolique du Projet

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Monsieur Emile ZERBO, représentant le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, S.E.M. Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO, a présidé, le samedi 17 mai 2025, dans la salle des Banquets de Ouaga 2000, à Ouagadougou, la cérémonie officielle de présentation du Projet global du Mémorial Thomas SANKARA. C’était en présence du Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Monsieur Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO et du Ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Monsieur Adama Luc SORGHO.

Au nom du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Monsieur Emile ZERBO, a réaffirmé l’engagement du Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, à réhabiliter la mémoire du Président Thomas SANKARA. Il a précisé que ce projet de Mémorial constitue une priorité majeure pour le Chef de l’Etat ainsi que pour l’ensemble de son Gouvernement.

Le Ministre d’Etat, Emile ZERBO, a salué la portée historique et symbolique de cette initiative, soulignant que l’héritage du Président Thomas SANKARA transcende les frontières nationales pour s’inscrire durablement dans la conscience collective africaine et mondiale. Il a rappelé que les idéaux incarnés par le Président SANKARA, à savoir la souveraineté, l’intégrité, la justice sociale et l’autodétermination, continuent de constituer une source d’inspiration inestimable pour les générations actuelles et futures à travers le monde. « C’est pour matérialiser ces idéaux, tant sur le plan matériel qu’immatériel que ce projet de mémorial a été initié depuis près de dix (10) ans », a-t-il souligné, citant les propos du Premier Ministre.

A cet effet, le Ministre d’Etat, Emile ZERBO, a lancé un appel solennel à l’endroit des citoyens burkinabè, ainsi que des partenaires internationaux, les invitant à s’approprier ce projet en devenant ses ambassadeurs auprès des communautés nationales et internationales. « Une campagne de mobilisation nationale et internationale sera prochainement lancée afin de recueillir l’adhésion populaire et le soutien des pays amis pour la réalisation effective du Mémorial », a-t-il annoncé, au nom du Premier Ministre.

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Monsieur Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, a précisé que le Mémorial Thomas SANKARA se veut un lieu de vie, de mémoire et de transmission. Il s’agira, selon lui, d’un espace de dialogue interculturel, de recherche, de culture et de recueillement, destiné à honorer l’héritage intellectuel, politique et culturel du Président SANKARA, en lui conférant un rayonnement au-delà des frontières nationales.

Le Projet du Mémorial Thomas SANKARA, conçu par l’architecte burkinabè de renommée internationale, Francis KERE, s’étendra sur une superficie de 14 hectares. Il comprendra, notamment une tour SANKARA de 87 mètres de hauteur, une grande salle polyvalente d’une capacité de 1 100 places assises ainsi que d’autres infrastructures à vocation éducative, culturelle et mémorielle.

Le coût global du projet est estimé à 177,5 milliards de F CFA. Son financement repose sur une contribution à hauteur de 60% de l’Etat burkinabè et de ses démembrements, et 40% attendus des partenaires.

En hommage aux efforts consacrés à la préservation de la mémoire du Président Thomas SANKARA, dix (10) personnalités ont été honorées lors de la cérémonie. Elles ont été élevées, à titre honorifique, aux grades d’Officier et de Chevalier de l’Ordre de l’Etalon.

DCRP/MATM

Agence d’Information du Burkina