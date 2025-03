Burkina-Conseil-Ministre

Conseil des ministres : un économat pour renforcer l’élan de solidarité avec les FDS

Ouagadougou, 12 mars 2025 (AIB)- Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a présidé ce mercredi le Conseil des ministres qui a adopté un projet de décret sur la mise en place d’un économat pour renforcer l’élan de solidarité avec les FDS.

Dans son point de presse à l’issue du Conseil des ministres de ce jour, le ministre, porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a annoncé qu’au titre du ministère de la Défense et des Anciens Combattants, il a été adopté un projet de décret portant approbation des statuts de l’Économat des Forces de Défense et de Sécurité.

L’adoption de ce décret s’inscrit dans la volonté de renforcer l’élan de solidarité avec les personnels de Défense et de Sécurité, en mettant en place un mécanisme leur permettant d’avoir un accès aux produits de grande consommation et d’autres produits à des prix sociaux.

Selon le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général de Brigade Célestin Simporé, l’Économat des Forces de Défense et de Sécurité constitue une réponse stratégique aux besoins croissants du soutien logistique et social des personnels militaires et paramilitaires engagés, dans la protection de l’intégrité territoriale et la sécurité des populations.

Agence d’information du Burkina

WIS