Comoé : Le lycée municipal lance ses activités culturelles et sportives par un cross populaire

Niangoloko, 21 novembre 202 (AIB) – Le lycée municipal de Niangoloko a donné, le mercredi 19 novembre 2025, le top départ de ses activités sportives et culturelles par un cross populaire qui a sillonné plusieurs artères de la ville.

Cette activité vise à promouvoir la pratique du sport en milieu scolaire et à renforcer la cohésion sociale entre les élèves, le personnel éducatif, les Forces de défense et sécurité (FDS) ainsi que la population.

Ce cross populaire a mobilisé plus de 1 500 participants, dont les élèves, le personnel de l’établissement, les autorités administratives, conduite par le Président de la délégation spéciale (PDS) de Niangoloko, Ousseni Ouédraogo, le conseil de l’école, les FDS et de nombreux habitants ont également marqué de leur présence à cette activité d’envergure.

Au terme du cross, le proviseur du lycée municipal, Mohamed Nabé, a exhorté les élèves à plus de discipline, de civisme et de respect de l’ordre. Il les a également encouragés à renforcer la cohésion sociale, particulièrement avec les FDS et l’ensemble de la communauté.

