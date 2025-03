FOOT-BFA-DJI-SPORT-FIFA-CAF-CM2026

CM2026 : les Etalons noient les Requins (4-1) et reprennent la 2e place du groupe A

Ouagadougou, 21 mars 2025 (AIB) – Les Etalons du Burkina Faso ont repris la 2e place du groupe A après leur large victoire (4-1) sur les Requins de la Mer Rouge du Djibouti vendredi au stade El Abdi d’El Jadida du Maroc, comptant pour les éliminatoires de la coupe du monde FIFA 2026.

Les Etalons du Burkina Faso ont vite pris les taureaux par les cornes en ouvrant le score dès la 12e minute par Josué Tiendrébéogo avant que le capitaine Bertrand Traoré (33e) ne double la mise sur une passe de Franck Lassina Traoré.

Du retour des vestiaires, les poulains de Brama Traoré ont encore appuyé l’accélérateur et cueillent l’équipe djiboutienne à froid avec l’inscription du 3e but de Mohamed Zoungrana (47e). L’attaquant de Bournemouth (Angleterre) met sur orbite Franck Lassina Traoré pour le 4e but, scellant le sort des Requins.

Après les 5 remplacements du coup, de Brama Traoré, les Etalons ne se sont plus retrouvés, permettant aux Requins de la Mer Rouge d’obtenir la réduction du score sur penalty de S. Akinbinu à la 88e minute de jeu.

Classement à l’issue de la 5e journée

1er : Egypte : 10 points +9 (-1 match)

2e : Burkina Faso : 8 points+5

3e : Sierra Leone : 8 points+1

4e : Guinée Bissau : 6 points-1

5e : Ethiopie : 3 points-3 (-1 match)

6e : Djibouti : 1 point-11

Agence d’information du Burkina

as/ata