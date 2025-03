BURKINA-GOUVERNANCE-JOURNEES-PATRIOTISME-LANCEMENT

Centre-Ouest/Journées patriotiques : le gouverneur exhorte à l’ordre et la discipline

Koudougou, le 26 mars 2025 (AIB) – Le Gouverneur par intérim de la région du Centre-Ouest Adama Jean Yves Béré, relayant le message du Président du Faso, a exhorté mercredi à Koudougou, à l’ordre et à la discipline à l’occasion du lancement de la 2e édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC)., a constaté l’AIB.

Cette journée est placée sous le thème « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ». Les Forces vives de la région du Centre-Ouest mobilisées en grand nombre, ce mercredi matin, à la place du gouvernorat de Koudougou, sont restées suspendues pendant quelques minutes aux lèvres du gouverneur par intérim, Adama Jean Yves Béré, qui leur a livré le message du Président du Faso.

Ainsi donc, à travers ce discours, les Burkinabè ont été exhortés à un changement radical de comportement pour consolider les acquis de la révolution.

Tout en saluant les efforts patriotiques des citoyens, notamment leur contribution à la reconquête du territoire et au fonds de soutien patriotique, le Chef de l’Etat a déploré les manquements à l’ordre et à la discipline. Il a fustigé ceux qui se soustraient aux règles, bafouent le code de la route, négligent leurs horaires de service et se livrent à la fraude et à la corruption.

« La révolution ne s’opère avec efficacité que dans l’ordre et la discipline », a-t-il martelé, soulignant que ces valeurs sont essentielles pour un développement basé sur les ressources nationales.

Le Président a appelé à une rupture radicale avec les comportements qui nuisent au pays. Il a insisté sur la nécessité d’un changement de mentalité, d’une prise de conscience collective et d’une volonté de transformation profonde.

Il a également exhorté les agents publics à une utilisation responsable des biens de l’Etat et à une gestion rigoureuse des fonds publics. « Tout fond dissipé constitue un acte criminel », prévient-il.

Le Chef de l’Etat a rendu un hommage appuyé aux forces combattantes, saluant leur engagement patriotique et leur discipline exemplaire, qui ont permis de reconquérir des pans entiers du territoire. Il les a encouragés à persévérer dans cette voie, rappelant que « rien de solide ne peut se construire dans le désordre ».

Pour conclure, le Président a invité chaque Burkinabè à adopter des gestes quotidiens qui témoignent de leur discipline et de leur sens de l’ordre. Il a souhaité voir le Burkina Faso devenir un modèle de citoyenneté responsable, d’intégrité et de professionnalisme.

Les JEPPC se dérouleront du 26 mars au 9 avril 2025, offrant une plateforme pour renforcer l’engagement patriotique et la participation citoyenne au Burkina Faso. En effet, en ce qui concerne la région du Centre-Ouest, la semaine sera rythmée avec un certain nombre d’activités notamment des conférences en milieu scolaire et professionnel, et une journée d’action citoyenne de salubrité au centre régional hospitalier de Koudougou ainsi que dans chaque commune de la région.

Agence d’information du Burkina

PB/FGB/AS/ATA