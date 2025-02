Centre-nord : Le PCRSS-BF réalise magasin de stockage de 500 tonnes à Zorkoum

Kaya, 17 fév. 2025 (AIB) – Le Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel du Burkina Faso (PCRSS-BF) a construit un magasin de stockage d’une capacité de 500 tonnes pour les producteurs de Zorkoum, une localité située à 16 km au nord de la commune urbaine de Kaya, afin de leur permettre de mieux conserver leurs productions, a constaté l’AIB.

D’une capacité de stockage de 500 tonnes, le magasin de Zorkoum, dans la province du Sanmatenga, a été réalisé par le PCRSS-BF.

Dans l’après-midi du lundi 17 février 2025, les acteurs du projet et les autorités régionales se sont rendus dans cette localité, située à 16 km au nord de Kaya, et réinstallée par les forces combattantes il y a un peu plus d’un an et demi.

Le président du Conseil villageois de développement (CVD) de Zorkoum, Étienne Sawadogo, s’est réjoui de la construction du magasin par le projet.

Selon lui, cette nouvelle infrastructure va permettre aux producteurs de mieux conserver leurs récoltes, notamment les céréales et l’oignon, avant de les mettre en vente.

En matière de doléances, le CVD a sollicité du PCRSS-BF l’octroi de palettes pour entreposer les sacs de mil et d’oignon, ainsi que l’installation d’un éclairage dans le magasin.

La présidente de la délégation spéciale de la commune urbaine de Kaya, Solange Kima/Minougou, s’est dite satisfaite des réalisations du projet.

« Les populations ont exprimé leurs besoins auprès du PCRSS-BF lors de la planification des activités, ce qui justifie ces différentes réalisations, notamment la construction du magasin de stockage à Zorkoum », a-t-elle expliqué.

« Dans ce village, nous avons des producteurs qui pratiquent le maraîchage. Ils rencontraient des difficultés pour conserver leurs productions », a-t-elle ajouté.

Elle a précisé que ces derniers avaient manifesté ce besoin, et aujourd’hui, la construction du magasin est devenue une réalité.

« Nous remercions le PCRSS-BF pour cette belle initiative au profit de nos producteurs à Zorkoum », a-t-elle poursuivi.

Mis en place dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire, le PCRSS-BF vise à répondre aux besoins de financement des activités des personnes vulnérables et des populations hôtes.

Agence d’information du Burkina

NO/ATA