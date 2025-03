Centre-Est : Lancement officiel de la vente au détail du sucre SN-SOSUCO

Tenkodogo, 18 mars 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région du Centre-Est, le colonel Aboudou Karim Lamizana, a officiellement lancé, ce mardi matin à l’hôtel administratif de Tenkodogo, la vente au détail du sucre SN-SOSUCO, qui se fera, pour le moment, uniquement à Tenkodogo, chef-lieu de la région.

C’est suite aux instructions du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, que la SN-SOSUCO procède à des dépôts de stocks dans les différents chefs-lieux de régions.

Cette campagne de vente du sucre au détail marque une étape décisive dans la promotion du sucre Made in Burkina, illustrant la vision de Son Excellence le président du Faso en faveur d’une économie autonome et résiliente.

L’initiative va permettre de rendre ce produit essentiel disponible et de dynamiser notre industrie sucrière, symbole de souveraineté et de développement.

Selon le gouverneur Aboudou Karim Lamizana, la campagne vise à faciliter l’accès du produit aux consommateurs en cette période de jeûne et carême.

Il a ajouté : « Le sucre sera vendu à 825 francs le kilogramme pour le sucre en morceaux et à 675 francs le kilogramme pour le sucre en poudre. Je remercie le président du Faso pour cette très bonne initiative. Nous avons reçu une quantité importante qui pourra soulager toutes les populations qui en ont besoin. Je les invite surtout à être vigilantes afin que ce sucre ne se retrouve pas sur le marché parallèle.»

Le président de la Ligue des consommateurs, section de la province du Boulgou, Pierre Claver Kima, a déclaré : « Je suis venu pour m’assurer du bon déroulement de cette opération de vente directe de sucre, surtout pour voir si les consommateurs sont protégés dans l’intérêt de tous. »

Après le lancement, la première cliente, Raïssa Paré, a témoigné : « J’ai acheté 5 kilos de sucre en morceaux à 825 F le kilo et 5 kilos de sucre en poudre à 675 F le kilo, sur présentation de la carte nationale d’identité. Je salue l’initiative et j’en profite pour demander que la même chose soit faite pour des produits comme le riz et l’huile. »

Agence d’Information du Burkina

SM/ata