Camp vacances Faso Mêbo : Le ministre Jacques Sosthène Dingara invite les enfants au patriotisme et au travail bien fait

Ouagadougou, 16 août 2025 (AIB)-Le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a exhorté samedi les enfants vacanciers du camp « Faso Mêbo » à cultiver l’amour de la patrie, la solidarité et le goût du travail bien fait, des valeurs essentielles pour leur réussite et pour l’édification du Burkina Faso.

Au lycée Marien N’Gouabi de Ouagadougou, le ministre Dingara et ses proches collaborateurs sont venus encourager les 410 jeunes campeurs en immersion à « Faso Mêbo », une initiative présidentielle qui vise à construire le pays à travers une mobilisation communautaire.

Il leur a livré « quelques clés de vie », parmi lesquelles figurent le civisme, l’attachement aux racines culturelles, la fierté de sa langue et de son identité, ainsi que la solidarité, socle d’une nation prospère.

« Nous sommes venus partager avec eux des clés de succès, en les invitant à grandir avec l’esprit du travail bien fait. Nous les avons également encouragés à devenir des relais auprès de leurs camarades qui n’ont pas pu participer à ce camp », a confié le ministre.

Depuis cinq jours d’immersion, les enfants, organisés en commandos et encadrés par des responsables de groupes, ont fait preuve d’une grande réceptivité et réalisé des productions impressionnantes.

Plusieurs ateliers leur ont été proposés, notamment la confection de pavés, l’art vivant et l’art du spectacle, l’embellissement paysager, l’éducation civique et morale, l’instruction militaire ainsi que des activités liées à la protection de l’environnement.

Le premier responsable du département de l’Enseignement de base a salué cette initiative qui permet, d’une part, une occupation saine des enfants et, d’autre part, constitue une continuité de ce qu’ils ont appris durant l’année scolaire.

Pour le ministre, ces apprentissages constituent une base solide afin que ces jeunes deviennent demain des citoyens responsables, fiers de leur culture et engagés dans la construction du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

YOS/ata