Sandbondotenga/Football : Dragon FC, champion de la 1ère édition du tournoi Maracana U17

Kaya, 15 août 2025, (AIB) – La finale du tournoi Maracana U17 de la cohésion sociale de Kaya s’est tenue le 15 août 2025 sur le terrain de l’école de Lelegsé, dans le secteur 4. L’équipe de Dragon FC a remporté le trophée en s’imposant face à Bonheur FC sur un score de 1-0.

Initié par le club Wendpanga FC au profit des jeunes, ce tournoi U17 de la cohésion sociale a connu son dénouement le vendredi 15 août 2025, sous le patronage de M. Ousmane Zamtako, président de la Ligue régionale de football des Kuilsé, et le coparrainage de Dieu-Donné Wendpouiré Ouédraogo, correspondant de l’Observateur, et de M. Jean Noël Soulga, PDG de Jean Noël informatique (JNI). Cette première édition a réuni de nombreux acteurs du football ainsi qu’un public nombreux et enthousiaste.

Dragon FC, couronné champion, a fièrement brandi le trophée de la victoire, en plus de recevoir un jeu de maillots, un ballon et une enveloppe de 30 000 F CFA. Bonheur FC, qui n’a pas démérité, a également reçu un jeu de maillots, un ballon et une enveloppe de 25 000 F CFA. Wendpanga FC et ESIF FC, respectivement classés 3e et 4e, ont également reçu des prix composés de ballons et de numéraires. Des prix spéciaux ont aussi été attribués aux équipes et aux joueurs les plus méritants.

« Nous avons organisé ce tournoi dans le but d’occuper utilement les enfants, tout en promouvant la cohésion sociale et en contribuant à la relève sportive », a déclaré le président du comité d’organisation, Moustapha Ouédraogo.

Le directeur provincial en charge des sports de Sandbondtenga Teganaba Wili, les coparrains et les autres acteurs sportifs, ont salué cette initiative qui soutient la relève du football dans la province et au Burkina Faso.

La première édition du tournoi Maracana U17 de la cohésion sociale a enregistré la participation de 12 équipes et a offert aux passionnés du sport roi un total de 19 matchs disputés dans un esprit de fraternité et de fair-play.

Agence d’information du Burkina

AIO/yos