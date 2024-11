Burkina : Une association offre 14 tonnes de riz aux familles des combattants tombés et 2 millions FCFA à l’effort de paix

Ouagadougou, 25 nov. 2024 (AIB) – L’Association Sagltaaba pour l’épanouissement de la femme et de la jeune fille (ASEFF) a remis, ce lundi, 14 tonnes de riz aux veuves et orphelins des combattants tombés pour la patrie, des bourses de formation professionnelle, ainsi qu’un chèque de 2 millions FCFA à l’effort de paix.

L’Association Sagltaaba pour l’épanouissement de la femme et de la jeune fille (ASEFF) s’est également engagée à offrir des kits d’installation et un accompagnement psychologique à 10 jeunes filles en difficulté, qu’elle formera sur le plan professionnel.

Selon la présidente de l’ASEFF, Noëlie Ouédraogo, ce geste est une marque de solidarité et d’hommage à toutes les Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés pour le Burkina Faso.

« Les membres de l’association ont souhaité apporter leur contribution à la lutte contre le terrorisme, en accompagnant surtout les veuves et les orphelins des FDS et des VDP tombés sur les champs de bataille pour la reconquête de notre chère patrie », a-t-elle déclaré.

Créée en 2002 et reconnue officiellement en 2005, l’Association Sagltaaba œuvre pour l’épanouissement de la gent féminine et de tous les Burkinabè en général, notamment à travers des soins de santé et des bourses scolaires pour les plus démunis.