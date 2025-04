Burkina – Patrimoine – Culture – Sculpture – Granite – Laongo

Burkina/Thèse : L’impétrant Moctar Sanfo porte sa réflexion sur les sculptures sur granite de Laongo

Ouagadougou, 29 avril 2025 (AIB) – Le directeur général de la Culture et des Arts, Moctar Sanfo, a soutenu samedi à l’université Norbert Zongo de Koudougou, sa thèse de doctorat unique en histoire de l’art et patrimoine culturel, portant sur les sculptures sur granite de Laongo.

« Les sculptures sur granite de Laongo (Burkina Faso) : Approche stylistique, thématique et de sauvegarde des œuvres d’art ». C’est à travers ce thème que Dr Moctar Sanfo a posé, le samedi 26 avril 2025 à Koudougou, la problématique de la sauvegarde des œuvres d’art du site de Laongo.

Selon l’analyse de l’impétrant, les créations artistiques du site de Laongo résultent d’une mutualisation des connaissances à travers les différentes éditions du symposium international, depuis 1989.

Pour lui, les sculpteurs ont permis de constituer une importante collection d’œuvres d’art, dont l’analyse historique des styles et des techniques permet d’entrevoir une origine lointaine dans l’histoire des arts plastiques.

À entendre Dr Sanfo, le projet porté par les artistes a rencontré l’adhésion des habitants du village de Laongo et permis de démontrer le rôle déterminant de l’État, à travers le département en charge de la Culture.

En abordant l’analyse iconographique et iconologique des sculptures sur granite de Laongo, le DG Sanfo a souligné que la richesse et la qualité des collections constituent une source d’échanges, d’innovation et d’imagination.

Dans cet exercice, il a décrit les techniques utilisées par les artistes pour la création de leurs œuvres et présenté celles-ci selon des approches stylistiques et formelles.

Son travail de recherche aborde également les thématiques développées par les artistes sur le site. La richesse des thématiques et la qualité des productions justifient l’attractivité du site, tout en posant la problématique de la sauvegarde des œuvres, soumises à divers facteurs de dégradation.

Après avoir identifié ces facteurs, M. Sanfo propose une alternative à travers la définition d’une approche en vue d’une meilleure sauvegarde des œuvres d’art.

Au terme de son travail de recherche, il évoque des sujets d’intérêt pouvant faire l’objet de recherches ultérieures. Cette ouverture permet de dire que le site de Laongo demeure un véritable chantier à explorer davantage par les étudiants et les chercheurs.

Le jury a déclaré le document recevable et a décerné la mention très honorable à son auteur.

Le jury était composé du professeur Ludovic Ouhonyioué Kobora, du docteur Emery Patrick Effiboley, maître de conférences en histoire de l’art à l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin), de la docteure Foniyama Élise Thiombiano/Ilboudo, maître de conférences en archéologie à l’Université Joseph Ki-Zerbo, du docteur Noaga Birba, maître de conférences à l’Université Norbert Zongo, et du docteur Adama Tomé, maître de conférences dans la même université.

