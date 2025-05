Burkina-Défense-Sécurité-Industrie-Militaire

Burkina/Synergie défense et sécurité : Le gouvernement promet d’en faire un cadre de conception de solutions

Ouagadougou, 8 mai 2025 (AIB) – Le gouvernement a promis jeudi, lors de l’ouverture de la 2e édition du Salon international Synergie Sûreté, Défense et Sécurité (SYSDEF), de faire de ce cadre une plateforme de référence pour la conception de solutions innovantes au service de la paix et de la prospérité.

« Nous mettrons tout en œuvre pour faire du SYSDEF une plateforme de référence en Afrique, où se conçoivent, année après année, des solutions innovantes au service de la paix et de la prospérité », a déclaré le ministre d’État en charge de l’Administration territoriale, Émile Zerbo, représentant le président du Faso.

La promesse a été faite le jeudi 8 mai 2025 à Ouagadougou, lors du lancement de la 2e édition du Salon international Synergie Sûreté, Défense et Sécurité (SYSDEF).

Le ministre Zerbo a indiqué que le salon, qui se tient du 8 au 10 mai 2025, réunira des entreprises spécialisées, des innovateurs, des chercheurs, des partenaires et des décideurs.

Au vu du profil des participants, il a, au nom du chef de l’État, pris l’engagement de faire du SYSDEF un lieu où naissent des projets concrets et des solutions adéquates en matière de défense et d’ingénierie militaire au profit des peuples.

Pour lui, le salon symbolise la volonté du Burkina Faso et de ses partenaires de bâtir une défense fondée sur leurs propres ressources et portée par une coopération stratégique et souveraine.

« Ce salon est un forum de réflexion pour aborder tous les défis (de défense et de sécurité), à travers une approche intégrée, prenant en compte notre contexte et nos réalités », a soutenu le ministre d’État Zerbo.

Le ministre en charge de la Sécurité, Mahamadou Sana, représentant le ministre en charge de la Défense, parrain de cette 2e édition du SYSDEF, a formulé le vœu de voir ce salon s’institutionnaliser et devenir, à l’avenir, une référence sur le continent africain en matière d’innovation sécuritaire et militaire.

Toutes les solutions et propositions présentées au salon seront étudiées afin d’envisager leur intégration dans les processus nationaux, a-t-il rassuré.

« Le salon nous offre une opportunité unique d’améliorer durablement notre outil de défense et constitue une vitrine de notre ingéniosité ainsi qu’un levier pour renforcer notre autonomie stratégique », a précisé le ministre Sana.

Cette 2e édition du SYSDEF se tient sous le thème : « Défense, sécurité et protection civile : enjeux et approches innovantes pour des territoires pacifiés et prospères ».

Le promoteur du Salon, Hyacinthe Zouré, a informé que plusieurs activités sont au programme, notamment une exposition d’équipements militaires et de prototypes d’armements, des démonstrations, ainsi que des échanges entre experts.

Les problématiques abordées porteront entre autres sur la cybersécurité, la cyberdéfense, l’intelligence artificielle et la coopération, a-t-il précisé.

Il faut noter qu’une dizaine de pays prennent part à ce salon, notamment le Mali, le Niger, le Nigeria, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Inde et le Ghana.

La Turquie, pays invité d’honneur de cette 2e édition du SYSDEF, a exposé, à l’instar des autres nations présentes, plusieurs types d’armements et d’autres équipements militaires.

L’on note également la présence d’innovateurs et d’inventeurs locaux présentant au public leur savoir-faire en matière d’ingénierie, de défense et de sécurité.

Agence d’Information du Burkina

