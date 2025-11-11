Burkina-Angleterre-Média-Désinformation-Plainte

Londres/Désinformation : Trump exige à BBC le retrait du faux montage de son discours, sous peine d’un milliard de dollar

Ouagadougou, 11 nov. 2025 (AIB) – Le président américain Donald Trump, a menacé la BBC d’une plainte d’un montant d’un milliard de dollars si le média britannique ne retire pas, d’ici le 14 novembre, une émission contenant un faux montage de son discours, a indiqué la chaîne BBC NEWS.

Dans l’émission Panorama, diffusée en octobre 2024, l’intervention de Donald Trump avait été montée de manière à laisser entendre qu’il appelait à la prise du Capitole, alors qu’il exhortait en réalité ses partisans à exprimer leur opinion par des moyens pacifiques.

Le président Trump a dénoncé des « journalistes corrompus » de la BBC, sur son réseau Truth Social.

« Ce sont des personnes très malhonnêtes qui ont tenté d’influencer le résultat d’une élection présidentielle. Pour couronner le tout, elles viennent d’un pays étranger, considéré par beaucoup comme notre allié numéro un. C’est terrible pour la démocratie ! », a-t-il ajouté.

À la suite de ce scandale, le directeur général de la BBC, Tim Davie, ainsi que la responsable de l’information, Deborah Turness, ont présenté leur démission.

Le média est régulièrement accusé de désinformation par plusieurs personnalités et organisations.

En effet, BBC n’est pas à son premier scandale. Il fait l’objet de critique sur ces décisions éditoriales qui ne « répondent pas toujours aux normes les plus élevées ».

Agence d’information du Burkina