Burkina : six donateurs offrent plus de 10 millions au Fonds de soutien patriotique

Ouagadougou, 5 juin 2025 (AIB)- Six associations ont remis jeudi à Ouagadougou six chèques d’un montant total de 10 050 000 FCFA au Secrétaire général du ministère de l’économie et des finances, Abdoul Rachid Soulama pour leurs contributions au Fonds de soutien patriotique (FSP).

L’association Zemstaba pour le développement local, celle des sages-femmes et maïeuticiens burkinabè, l’ONG Assistance internationale « Mère et enfant », la chambre nationale des experts immobiliers du Burkina, l’ordre des ingénieurs en génie civil et la jeunesse engagée pour le Faso, ont remis ce jeudi 5 juin 2025 la somme de 10 050 000 FCFA comme contribution au Fonds de soutien patriotique.

Selon le représentant des donateurs, Ousmane Honoré Ouédraogo, ces associations ont répondu à l’appel du chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, en apportant leurs contributions financières à l’effort de paix.

Pour lui, cette guerre que mène le Burkina Faso ne sera gagnée que par la conjugaison des efforts en vue de soutenir et motiver les forces combattantes qui se battent pour la reconquête de l’intégrité du territoire national.

Le Secrétaire général du ministère en charge de l’Economie et des Finances, Abdoul Rachid Soulama a indiqué que le geste des différents donateurs est un signal fort confirmant les valeurs africaines de solidarité et de combativité reconnues au peuple burkinabè.

Il les a rassurés de l’utilisation saine de leurs contributions conformément aux principes de bonne gouvernance qui guident la gestion du fonds.

A la date du 1er juin 2025, plus de 365 milliards FCFA ont été encaissés par le Fonds de soutien patriotique depuis sa mise en place, a fait savoir M. Soulama.

