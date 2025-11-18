Burkina-Faso Mêbo-Taximen-Contribution

Faso Mêbo : les taximen offrent 5 tonnes de ciment

Ouagadougou, 18 nov. 2025 (AIB) – Dans le cadre de la commémoration des 72 heures du taximan, la Fédération nationale des syndicats des taximen et des acteurs du transport urbain du Burkina (FNST/ATU-B) ont offert mardi 5 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, en vue d’accompagner les actions de développement engagées par les gouvernement Burkinabè.

Répondant à l’appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, les taximen se sont mobilisés sur le site de Faso Mêbo pour traduire leur engagement patriotique.

‎ Après la remise officielle du don, ils ont pris part, aux côtés des travailleurs de Faso mêbo, au classement et à la fabrication des pavés.

Le président de la fédération, Emmanuel Nacoulma, a indiqué que le geste est le fruit de la contribution de l’ensemble des membres.

‎« Nous avons entendu l’appel du chef de l’État et nous avons fait parler nos cœurs », a-t-il déclaré.

‎« Quand la patrie nous appelle, nous répondons. L’initiative Faso Mêbo est noble et mérite d’être encouragée », a ajouté M. Nacoulma, invitant les Burkinabè à soutenir l’initiative.

‎La FNST/ATU-B annonce que les prochaines activités des 72 heures se tiendront en décembre prochain à Bobo-Dioulasso.

Agence d’Information du Burkina