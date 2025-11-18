Burkina-Faso Mêbo-Taximen-Contribution
Faso Mêbo : les taximen offrent 5 tonnes de ciment
Ouagadougou, 18 nov. 2025 (AIB) – Dans le cadre de la commémoration des 72 heures du taximan, la Fédération nationale des syndicats des taximen et des acteurs du transport urbain du Burkina (FNST/ATU-B) ont offert mardi 5 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, en vue d’accompagner les actions de développement engagées par les gouvernement Burkinabè.
Répondant à l’appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, les taximen se sont mobilisés sur le site de Faso Mêbo pour traduire leur engagement patriotique.
Après la remise officielle du don, ils ont pris part, aux côtés des travailleurs de Faso mêbo, au classement et à la fabrication des pavés.
Le président de la fédération, Emmanuel Nacoulma, a indiqué que le geste est le fruit de la contribution de l’ensemble des membres.
« Nous avons entendu l’appel du chef de l’État et nous avons fait parler nos cœurs », a-t-il déclaré.
« Quand la patrie nous appelle, nous répondons. L’initiative Faso Mêbo est noble et mérite d’être encouragée », a ajouté M. Nacoulma, invitant les Burkinabè à soutenir l’initiative.
La FNST/ATU-B annonce que les prochaines activités des 72 heures se tiendront en décembre prochain à Bobo-Dioulasso.
Agence d’Information du Burkina