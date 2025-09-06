BURKINA-HOPITAL-BOGODOGO-ORGANISATION-JOURNEES

Burkina /Santé : Les journées ouvertes du CHU-B prévues les 10 et 11 septembre prochain

Ouagadougou, 6 sept. 2025 (AIB)- Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHIJ-B) organise des Journées portes ouvertes (JPO) les 10 et 11 septembre 2025 sous le thème « Des soins humanisés centrés sur le patient dans un contexte de résilience du système sanitaire », en vue de répondre aux besoins des populations, en matière de santé, a appris l’AIB.

Selon la note du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHIJ-B) datée du 4 septembre 2025 et signée par son directeur général, Seydou Nombré, les Journées portes ouvertes (JPO) constituent une occasion pour sa structure sanitaire de renforcer sa visibilité afin répondre efficacement aux besoins de santé des populations.

La même source précise que ces JPO, premières du genre, seront couplées à la célébration des journées d’excellence (JE) et donneront lieu à des consultations à tarifs réduits au profit des populations.

Elles seront également ponctuées par des visites guidées des services et d’une cérémonie de reconnaissance aux agents les plus méritants, poursuit la note.

Le document du CHU-B précise que diverses activités seront au programme des 48 h des JPO de l’édition 2025. Il s’agit, entre autres, des consultations médicales gratuites pour tous les patients référés à un médecin généraliste ou spécialiste, du dépistage gratuit du cancer sein, du col de l’utérus et des lésions précancéreuses.

Les mammographies et l’échographie à travers la clinique mobile, le suivi de sensibilisation, le dépistage gratuit du diabète, de l’hépatite, du VIH, de l’hypertension artérielle, de la décoration, remise des prix et reconnaissance des agents et services, des conférences publiques et des visites guidées seront au menu de la rencontre.

Ces activités sont placées sous le patronage du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié.

Agence d’information du Burkina

NO/BBP