Burkina-Primature-Remise-Faso-Mêbo

Burkina : La Primature offre cinq vibreurs et 135 outils divers à l’Initiative Faso-Mêbo

Ouagadougou, 6 sept. 2025 (AIB)- Le Premier ministère a remis, ce samedi, à l’Initiative présidentielle Faso-Mêbo cinq vibreurs pour améliorer la solidité des pavés, ainsi que 135 outils divers dont des dabas, des perles, des brouettes et des machettes, a constaté l’AIB.

Selon le Secrétaire général du Premier ministère, Abdou-Salam Gampéné, ce don d’une valeur d’environ quatre millions de F CFA, équivalent au coût de 40 tonnes de ciment, vise à contribuer à l’amélioration de la qualité du pavé produit par Faso-Mêbo.

« Les pavés faits avec des pelles, c’est bien, mais quand ils sont vibrés, c’est encore mieux », a-t-il expliqué.

M. Gampéné a ajouté que l’initiative Faso-Mêbo illustre parfaitement le développement endogène du Burkina Faso, en rappelant que « tous les pays développés du monde sont passés par là ».

Il a par ailleurs invité les Burkinabè à intensifier la mobilisation autour de l’ Initiative présidentielle, car, selon lui, « toute contribution, aussi modeste soit-elle, est importante ».

Enfin, il a exhorté la population à s’impliquer davantage afin d’identifier et de corriger les éventuelles insuffisances constatées dans la mise en œuvre de Faso-Mêbo.

Agence d’information du Burkina

