Burkina/SAMU : Le plan stratégique 2025-2029 validé pour assurer des soins de qualité aux citoyens

Ouagadougou, 28 fév. 2025 (AIB) – Le plan stratégique 2025-2029 du Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) a été validé vendredi, dans le but de sauver des vies et d’améliorer la qualité des soins aux citoyens.

« Ce moment marque une étape cruciale dans notre mission commune de sauver des vies et d’améliorer l’accès aux soins d’urgence pour tous les citoyens », a déclaré le directeur général (DG) du SAMU, Pr Flavien Kaboré.

Le DG Kaboré a par ailleurs remercié les plus hautes autorités pour leur accompagnement et l’attention accordée au développement de l’aide médicale urgente au Burkina Faso, notamment par l’opérationnalisation du dispositif sanitaire.

Le premier responsable du SAMU s’exprimait jeudi à Ouagadougou, lors de la rencontre de validation et de dissémination du plan stratégique 2025-2029. Selon lui, l’augmentation de la demande, due à l’urbanisation rapide, aux accidents de la route, aux crises sanitaires et aux catastrophes naturelles, exige une réponse rapide, coordonnée et efficace, malgré les contraintes en ressources. Il a souligné que ce plan, fruit d’un travail participatif et d’une réflexion approfondie, définit les grandes orientations et les actions prioritaires pour les cinq prochaines années.

« Je lance un appel solennel aux autorités et aux partenaires afin qu’ils poursuivent leur soutien en nous allouant les ressources nécessaires et en maintenant leur collaboration pour la prise en charge des patients », a poursuivi Pr Flavien Kaboré.

Le secrétaire général (SG) du ministère de la Santé, Joël Arthur Kiendrébéogo, représentant le ministre de la Santé, a rappelé que ce document stratégique résulte d’une analyse rigoureuse des besoins de la population et d’une concertation avec tous les acteurs du secteur de la santé. Il repose sur le renforcement des capacités opérationnelles du SAMU, avec l’acquisition de nouveaux équipements et la formation du personnel, l’amélioration de l’accès aux soins et de la gouvernance du service, ainsi que sur la sensibilisation aux gestes de premiers secours, aux numéros d’urgence et aux comportements à adopter en cas de situation critique.

« Je suis convaincu que la mise en œuvre de ce plan stratégique transformera en profondeur le SAMU et garantira une meilleure prise en charge des urgences médicales dans notre pays », a-t-il ajouté, tout en félicitant les experts, les professionnels de santé, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les représentants de la société civile qui ont contribué à son élaboration.

Joël Arthur Kiendrébéogo a également réaffirmé l’engagement du gouvernement à soutenir le développement du secteur de la santé et l’amélioration des services d’urgence, soulignant que les nombreux défis seront relevés avec courage et détermination.

Créé en 2021, le SAMU a pour mission principale d’assurer la prise en charge médicale des urgences survenant en dehors des centres de santé. Il a débuté ses interventions le 13 décembre 2023.

