Burkina/Mois du consommer local : Zoom sur « Le restaurant burkinabè chez Mam Sank », spécialiste des mets locaux

Ouagadougou, 20 oct. 2025 (AIB)- Dans le cadre du mois d’octobre, mois du consommer local, une équipe de l’AIB a visité « Le restaurant burkinabè chez Mam Sank », spécialisé dans la cuisine des mets locaux et qui fait la promotion du savoir culinaire à partir de ce qui est produit au Burkina.

Selon la promotrice du « Restaurant burkinabè chez Mam Sank », Mariam Sankara connue sous le pseudonyme de Mam Sank, c’est surtout des mets locaux, c’est-à-dire des produits du pays qu’elle essaie de mettre en valeur depuis un bon moment.

« Nous vendons tout ce qui est local, c’est- à-dire du gonré, du zamnè, du koumvando, du gnon, du souman, du haricot, du babenda, du tchèguèlgvando, des jus naturels à base de gingembre, du bissap, du pain de singe, du lait, etc. À l’occasion du mois de consommer local, nous proposons, du 20 au 25 octobre un buffet à l’intention de notre aimable clientèle », a déclaré la responsable du restaurant, Mam sank.

Outre, le buffet proposé pour une semaine, c’est un restaurant qui est s’ouvre toute la semaine dont le plat minimum se vend à 500 F CFA.

La promotrice a dit mettre à la disposition de tous les Burkinabè des plats composés essentiellement de mets locaux, une façon de faire « La promotion de ce qui est produit chez nous », a-t-elle-indiqué.

Un des fidèle client du restaurant, Marco Faso et acteur culturel a dit être venu pour consommer les produits du Burkina Faso, les produits transformés par les femmes elles-mêmes.

« Nous sommes donc venus profiter de ce qui est pour nous, de ce qui est fabriqué par nous. Je vais passer toute la journée ici pour profiter de ce que notre Burkina Faso nous offre en matière de cuisine, en matière d’art culinaire », a-t-il soutenu.

En plus du buffet offert durant la semaine, des produits locaux transformés et fabriqués au Burkina Faso et à partir des matières premières sont exposés dans des stands à l’entrée du restaurant.

Agence d’information du Burkina

BBP/Yos