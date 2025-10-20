BURKINA-NAMENTENGA-EDUCATION-CONFERENCE-CLOTURE

Namentenga/conférence pédagogique : Les enseignants formulent des recommandations pour un enseignement efficace

Boulsa, 20 oct.2025 (AIB)- Les enseignants des 7 Circonscriptions d’éducation de base (CEB) de la province du Namentenga ont clos leur conférence pédagogique annuelle le 18 samedi octobre 2025 à Boulsa.

Pour l’occasion, ils ont formulé des recommandations majeures pour la réussite de la mise en œuvre des réformes éducatives. Repartis dans des ateliers, les enseignants ont au sein de leurs CEB respectives échangé sur la mise en œuvre des reformes éducatives et l’appropriation des situations d’intégration, le cadre d’orientation de la formation continue et de l’encadrement pédagogique. Ils ont lié la théorie à la pratique à travers une présentation d’une leçon d’anglais avec des élèves du Cours élémentaire 1ere année (CE1). Les enseignants ont recommandé l’équipement conséquent dans les écoles pour un enseignement efficace de l’anglais, l’introduction des techniques d’information et de communication (TIC), l’apprentissage des métiers et l’amélioration des conditions de participation aux conférences . « La difficulté de cet enseignement réside notamment dans la phonétique des termes anglais » , a relevé Mme Marcelline Sawadogo de l’école Boulsa « A » qui était face à ses collègues pour les critiques de sa leçon d’anglais qu’elle a présentée avec ses élèves. Des capsules ou petits films, des guides, sont, entre autres, les outils utilisés pour l’enseignement de l’anglais. Séance tenante, l’inspecteur Moussa Ouimenga a recommandé le téléchargement de l’application sur la phonétique. Saisissant l’opportunité, les enseignants ont remercié la hiérarchie pour l’organisation et la tenue de la conférence pédagogique. Retenons que 2 séances de 30mn par semaine sont consacrées à l’enseignement de l’anglais oral dès le cours élémentaire 1ère année (CE1) et 45mn par semaine à l’initiation aux métiers tels que la saponification, l’élevage, la maraicher-culture, le tissage etc. Conformément aux reformes éducatives, les élèves seront initiés aux (TIC) dès le préscolaire. Le Directeur provincial (DP) de l’éducation préscolaire primaire et non formelle du Namentenga, Ouiraogo Bernard Kaboré a au nom du directeur régional des Koulsé, félicité les enseignants et leurs encadreurs pour leur résilience et leur participation effective et patriotique à la conférence. Le DP Kaboré a souhaité une bonne rentrée scolaire 2025-2026 aux enseignants de sa province.

Agence d’information du Burkina JBD/NO/ATA