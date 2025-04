Burkina-Journalisme-Prix

Burkina : Mariam Ouédraogo remporte le prestigieux prix international de la personnalité médiatique de l’année 2025

Ouagadougou, 9 avr. 2025 (AIB) – La journaliste burkinabè du quotidien d’Etat, Sidwaya, Mariam Ouédraogo, est lauréate du prestigieux prix international de la personnalité médiatique de l’année 2025 décerné par Kerala Media Academy en Inde, faisant d’elle la première femme africaine à recevoir cette haute distinction.

Depuis trois ans, Kerala Media Academy en inde récompense dans le monde entier, les journalistes d’exception dont la qualité des écrits et la pertinence des sujets évoqués dans leurs articles, ont contribué à éclairer la société sur des questions cruciales.

Pour l’année 2025, ce sont les articles de la journaliste burkinabè, Mariam Ouédraogo qui ont retenus l’attention du jury, faisant d’elle la première femme africaine à recevoir cette distinction.

Selon les responsables de l’académie, le travail de la journaliste burkinabè incarne les normes d’intégrité et de courage journalistiques et ses écrits servent d’exemple à ses confrères du monde entier.

En service à Sidwaya depuis 2013, Mariam Ouédraogo, a réalisé de nombreux articles sur diverses questions notamment celles liées à la situation des femmes et des enfants dans le contexte de la crise sécuritaire.

« Axe Dablo-Kaya: La route de l’enfer pour les femmes PDI » ; « Exactions des groupes armés: les HANI violent les femmes à mort » ; « Victimes de viols de terroristes: Des grossesses et des bébés lourds à porter » ; «Femmes violées par des HANI: L’avortement ou le suicide », sont entre autres les articles de Mariam Ouédraogo, publiés entre 2020 et 2022 dans les colonnes de Sidwaya.

Ces productions journalistiques mettent en lumière les atrocités commises par des terroristes sur des femmes et des filles dans les zones à fort défis sécuritaires, a reconnu Kerala Media Academy.

Constitué d’un trophée, d’une attestation et d’une enveloppe financière, le prix sera décerné courant juin 2025 à Kerala en inde, ont indiqué les initiateurs du prix, ajoutant qu’à cette occasion deux autres journalistes auront des mentions spéciales.

Il s’agit de la journaliste ukrainienne, Nataliya Gumenyuk et du correspondant d’Al Jazeera, Elisabeth Puranam.

Le journaliste d’investigation slovaque, Pavilo Holsova et le chef du bureau de Gaza d’Al Jazeera, Al Dahadoot, figurent parmi les lauréats précédant de ce prix.

Il faut rappeler que la journaliste Mariam Ouédraogo a déjà reçu au total 21 prix nationaux et internationaux.

Il s’agit entre autres, du prix de Reporter sans frontière (RSF) du journalisme d’investigation africain-Mohamed Maiga, prix Coup de Cœur de canal + » au Concours Yennega 2024 de Canal+, du Prix International du journalisme (ICFJ) Knigth aux USA, prix Bayeux Calvados-Normandie, correspondants de guerre.

Agence d’information du Burkina

ZO/dnk/ata