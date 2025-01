Afrique-France-Rupture-Réaction

Burkina : Macron refuse de rompre avec la Françafrique et le paternalisme, selon Imhotep Bayala

Ouagadougou, 10 janvier 2025 (AIB) – La déclaration du président français, Emmanuel Macron, sur la prétendue ingratitude des Africains envers l’effort des soldats français au Sahel montre le refus de la France de rompre avec la Françafrique et ses relations de domination envers les dirigeants africains, a confié l’activiste Imhotep Serges Bayala à l’AIB.

Devant ses ambassadeurs, le 6 janvier, le président Emmanuel Macron a déclaré que des dirigeants africains « ont oublié de dire merci » à la France, sans laquelle ils ne seraient pas à la tête de pays souverains.

Il a également estimé que l’armée française, qui aurait eu raison d’intervenir en Afrique, n’a pas été chassée de ce continent, mais que c’est par politesse que la France a laissé aux dirigeants africains l’initiative d’annoncer le retrait planifié des soldats français de leur territoire.

Pour l’activiste et analyste politique Imhotep S. Bayala, c’est plutôt la France qui doit songer à présenter des excuses à l’Afrique pour ses pratiques coloniales inhumaines et les pires formes de crimes qu’elle a commises en Afrique.

« Parler de cette manière à des dirigeants africains consacre, une fois de plus, le refus formel de la France de rompre les relations franco-africaines et de demeurer dans un rapport de domination, de colonisation, de condescendance et de paternalisme », a fustigé Serges Bayala.

Pour lui, cette sortie du président Macron justifie encore plus clairement les aspirations de souveraineté et d’émancipation des peuples africains vis-à-vis de la France, pour ne plus subir ce manque de respect et ce révisionnisme de l’histoire.

De l’avis de M. Bayala, la France doit non seulement des excuses publiques à toute l’Afrique pour la colonisation et les crimes liés, mais également pour sa complicité avérée dans les assassinats de leaders et de héros africains, pour les massacres et les génocides tels que celui au Rwanda et le massacre du camp de Thiaroye.

Comme la plupart des analystes, Bayala rappelle que c’est à la France d’être reconnaissante envers l’Afrique car, à deux reprises, pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918) et la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), les Africains l’ont sauvée des griffes nazies et lui ont permis d’exister en tant qu’État.

La France ne se contente pas de se moquer de la douleur des peuples africains. Elle demande que ses victimes lui disent « merci pour toutes les atrocités subies », s’est-il insurgé.

« Nous pensons qu’au carrefour de l’ingratitude et de la méchanceté, c’est la France qui répond présente dans ses rapports à l’Afrique », a-t-il ajouté.

Selon lui, le revers et l’échec de la diplomatie française sur le continent peuvent être expliqués par le recours aux mensonges de la part des autorités françaises, qui ne manquent pas d’occasion pour étaler de l’arrogance, irritées par le fait que l’armée française soit chassée de l’Afrique et non pas partie d’elle-même.

« Si la France est une nation civilisée, elle sera invitée à la table des intérêts équitables, à la table du respect mutuel. Et si elle continue de se comporter comme une nation qui peine à emprunter la voie de la civilisation et de l’humanisation achevée, elle sera laissée sur le carreau et abandonnée par tous », a-t-il conclu.

Les propos du président Macron ont réveillé le courroux des Africains, notamment celui des gouvernements sénégalais et tchadien, ainsi que celui du gouvernement ivoirien qui a exprimé une réponse désapprobatrice.

Agence d’Information du Burkina

DNK/ata