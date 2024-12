Burkina-Insécurité-Paix-Efforts

Burkina/Lutte contre l’insécurité : « Des efforts considérables ont été accomplis », Archevêque de Ouagadougou

Ouagadougou, 23 déc. 2024 (AIB)- L’Archevêque Métropolitain de Ouagadougou, Prosper Kontiébo, a indiqué lundi que, dans le cadre de la lutte contre l’insécurité au Burkina Faso, de nombreux efforts ont été déployés par l’ensemble des acteurs, mais qu’il reste encore beaucoup à faire pour éradiquer ce fléau dans le pays.

« Au niveau de la lutte contre l’insécurité, des efforts considérables ont été accomplis, mais il reste encore beaucoup à faire », a déclaré l’Archevêque Métropolitain de Ouagadougou, Prosper Kontiébo.

L’Archevêque s’exprimait ce lundi 23 décembre 2024, lors de son message de Noël et de fin d’année.

Saluant les efforts des autorités et de tous ceux qui œuvrent pour la paix, l’Archevêque a reconnu que de nombreuses actions ont été posées afin de contrer l’insécurité dans notre pays.

Cependant, étant donné que certaines populations vivent toujours des difficultés liées à la crise sécuritaire, l’homme de Dieu a appelé à la responsabilité de tous.

À son avis, pour venir à bout de l’insécurité, chaque Burkinabè doit contribuer à l’effort de paix en cultivant les valeurs d’union et de solidarité.

« Travaillons à bannir les germes de division et cultivons l’esprit de solidarité », a-t-il souhaité.

Prosper Kontiébo a exhorté les Burkinabè à devenir des artisans de la paix en détruisant les murs de séparation.

Pour lui, la construction du pays exige un sens élevé de l’honneur, de l’intégrité et de la dignité. Un tel état d’esprit permet de bannir l’injustice, la corruption et le refus de l’effort, qui constituent des freins au développement, a-t-il précisé.

Il a également invité l’ensemble de la population à transformer leurs familles, leurs communautés et leurs lieux de travail en espaces d’amitié, de fraternité et de tolérance, gages de paix et de stabilité pour un avenir radieux.

Par ailleurs, l’Archevêque a salué la bravoure des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du pays.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata