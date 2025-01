Burkina-Environnement-Protection

Burkina : L’État veut créer un bosquet comportant des plantes médicinales dans chaque province

Ouagadougou, 31 déc. 2024 (AIB) – Le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé mardi, lors de son discours du nouvel an, la création d’un bosquet dans chacune des 45 provinces du Burkina, comportant des plantes médicinales et des herbes tradi-thérapeutiques.

« Nous escomptons créer, dans chaque province, un bosquet qui devra comporter des plantes médicinales et des herbes pouvant être utilisées par les tradipraticiens et même par nos chercheurs », a affirmé le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

À l’occasion de son discours du nouvel an, le chef de l’État burkinabè a souligné que l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS) a déjà démontré son expertise en exploitant les plantes locales.

« J’ai donné des instructions pour qu’on puisse me lister tous les équipements nécessaires à cet institut afin d’accroître sa capacité et d’exploiter pleinement notre potentiel en matière de plantes et d’herbes, dans le but de suppléer certains médicaments importés », a poursuivi le capitaine Ibrahim Traoré.

Selon lui, le ministère en charge de l’Environnement œuvre activement pour que ce projet se concrétise dès 2025.

Le président Traoré a également évoqué d’autres projets d’envergure dans le domaine du reverdissement et de la plantation d’arbres, à travers les institutions et les structures désignées.

« Il faut que nous puissions reverdir notre cadre de vie et en prendre soin, afin que cela profite pleinement aux Burkinabè. Cela contribuera à améliorer considérablement les conditions sanitaires », a-t-il soutenu.

Agence d’information du Burkina

NO/HB/ATA