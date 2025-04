Burkina-Sapeur-Pompiers-CCS-Passation-Commandement

Burkina : Le nouveau chef de la compagnie de commandement de la BNSP promet apporter sa vision au service de la structure

Ouagadougou, 18 avr. 2025 (AIB) – Le nouveau patron de la Compagnie de commandement et des services (CCS) de la Brigade nationale de Sapeurs-pompiers, le chef de bataillon, Patoénewendé Hervé Kinda s’est engagé, vendredi à Ouagadougou, à apporter son énergie et sa vision au service de la structure.

« J’apporterai mon énergie et ma vision au service de la Compagnie de commandement et des services de la Brigade nationale de Sapeurs-pompiers (BNSP), tout en préservant les acquis de ma prédécesseur », a promis le nouveau commandant de la structure, le chef de bataillon, Patoénewendé Hervé Kinda, juste après sa prise de service.

Pour lui, « Prendre le commandement, c’est avant tout s’engager à protéger, à servir et à faire progresser la compagnie dans un esprit de cohésion ».

Ce faisant, le commandant Kinda assure qu’il se consacrera avec détermination, loyauté et esprit de service dans ses nouvelles fonctions pour une « unité particulière, mais absolument indispensable au bon fonctionnement » de la BNSP.

Il a par ailleurs souligné que « seules la discipline et l’exigence », dans le respect des personnes et la reconnaissance des efforts seront les garanties de la réussite collective.

En rappel, le nouveau commandant a intégré les forces armées nationales le 10 octobre 2009. Titulaire du diplôme d’État-Major à l’école nationale supérieure des armées du Bénin depuis 2024, il a à son actif plusieurs distinctions.

Nommé le 18 mars 2025 par arrêté conjoint, le commandant Hervé Kinda succède au chef de bataillon Samiratou Madina Wendata Ouédraogo à qui il n’a pas manqué de rendre un vibrant hommage pour l’œuvre accomplie à la tête de la CCS.

« Son engagement, son leadership et sa rigueur ont marqué profondément cette compagnie. Grâce à elle et à l’ensemble du personnel encadrant, la CCS s’est illustrée par son efficacité, sa cohésion et sa capacité d’adaptation », a-t-il indiqué.

La compagnie de commandement et des services de la BNSP a été créée le 23 octobre 1997. Elle est chargée de l’exécution du service générale et de la gestion du personnel de l’état-major de la BNSP.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata