Burkina : Le ministre des Mines échange avec les responsables la mine de Houndé

Houndé, 14 nov. 2025 (AIB) – Le ministre en charge des Mines et Carrières, Yacouba Zabré Gouba, a effectué le jeudi 13 novembre 2025 une visite de travail à la mine Houndé Gold Opération (HGO), située dans la province du Tuy. Cette visite a permis au ministre de s’imprégner des réalités de terrain et d’échanger avec les responsables de la société minière sur les difficultés rencontrées ainsi que sur les perspectives de développement de la mine.

La délégation ministérielle accompagnée des autorités locales a été accueillie par le directeur pays du groupe Endeavour Mining, Souleymane Boly, ainsi que par les responsables de Houndé Gold Operation (HGO). La visite a débuté par une séance de travail au cours de laquelle les responsables de la mine ont présenté au ministre un point sur la production, la durée de vie de la mine, les performances enregistrées, la politique santé-sécurité-environnement, les défis à relever ainsi que les perspectives d’extension du site.

La délégation s’est ensuite rendue sur le terrain pour découvrir la principale fosse d’exploitation, dénommée “Vindaloo”, ainsi que le parc à résidus, deux compartiments jugés essentiels dans le processus de production de la mine.

De retour en salle, le ministre a félicité et encouragé la mine pour les performances enregistrées. Il a salué la forte résilience du personnel, tout en l’invitant à maintenir le cap. Il a également insisté sur le respect des textes en vigueur et exhorté l’ensemble des acteurs à œuvrer pour le maintien d’un climat apaisé et propice à la productivité.

Le ministre a par ailleurs échangé avec les responsables sur la responsabilité sociétale de l’entreprise et sur leur accompagnement dans la formalisation et l’encadrement des artisans miniers. Les responsables de HGO ont rassuré de l’engagement de la mine à accompagner l’encadrement et la formation des artisans miniers.

Selon Yacouba Zabré Gouba, la visite s’inscrit dans une dynamique continue d’échange et de concertation avec les acteurs du secteur minier. « Nous avons jugé qu’il était bon de venir sur le site d’exploitation minière de Houndé afin de toucher du doigt les réalités, mais également d’échanger sur les difficultés et les perspectives de développement de la société minière », a-t-il expliqué.

Le ministre s’est dit globalement satisfait du bilan de la visite, qu’il a jugée porteuse « d’un lendemain meilleur » pour la société minière.

Pour sa part, le directeur pays du groupe Endeavour Mining, Souleymane Boly, s’est dit honoré par la visite du ministre, qui constitue selon lui la preuve « d’une excellente collaboration » entre la mine et le ministère de tutelle.

Il a salué l’accompagnement constant des autorités. M. Boly a souligné que la mine de Houndé est fortement intégrée dans le tissu économique et social.

Il a exprimé la fierté de la société pour ses contributions au niveau communal et régional. À titre d’illustration, il a évoqué le programme de renforcement des capacités du contenu local, à travers des formations dédiées aux entreprises partenaires, ainsi que la politique d’achats, de formation et de recrutement.

Agence d’information du Burkina

BEB/yos