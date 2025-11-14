Koudougou/Faso Mêbo : Les Référents Opportunité et Insertion Professionnelle offrent 2 tonnes de ciment et une enveloppe de 80 000

Koudougou, 14 nov. 2025 – Les Référents Opportunité et Insertion Professionnelle (ROPI) de la région du Nando ont offert vendredi, 2 tonnes de ciment et une enveloppe financière de 80 000 FCFA à l’initiative présidentielle Faso Mêbo de Koudougou, pour marquer leur engagement en faveur du développement local et du soutien à la patrie.

La remise du don est intervenue au siège de Faso Mêbo de Koudougou, en présence d’une délégation des ROPI et du directeur régional en charge de la Jeunesse, Siembou Zerbo. Ce geste témoigne de la générosité des membres des ROPI et de leur volonté de contribuer de manière tangible à des initiatives communautaires.

À cette occasion, le directeur régional a rappelé l’importance d’unir les efforts de toutes les parties prenantes pour offrir à la Nation des opportunités concrètes et adaptées aux besoins du pays.

M. Zerbo a exprimé sa gratitude envers les membres des ROPI pour leur engagement actif, soulignant que de telles actions communautaires sont essentielles pour bâtir un avenir meilleur.

Ce don s’inscrit dans une série d’initiatives mises en place par Faso Mêbo, visant à mobiliser des ressources endogènes pour la construction du pays.

Les membres des Référents Opportunité et Insertion Professionnelle de la région du Nando étaient présents à Koudougou dans le cadre d’une formation organisée en deux cohortes, du 3 au 7 et du 10 au 14 novembre 2025.

Agence d’information du Burkina

ASA/bak