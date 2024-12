Burkina : Le ministre de l’Industrie interpelle sur un faux profil créé en son nom

Ouagadougou, 20 déc. 2024(AIB)-Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des petites et moyennes Entreprises, Serge Gnianiodem Poda, interpelle les internautes sur l’existence d’un faux profil créé en son nom et les invite à le signaler.

« Je porte à votre connaissance qu’un faux profil est créé avec mes photos sur Facebook.

Si vous recevez des demandes étranges de ma part, ne cliquez sur aucun lien et ne répondez pas.

Il s’agit certainement d’individus mal intentionnés. Veuillez signaler le compte que vous voyez en image. Merci pour votre amitié et votre compréhension. Prenez soin de vous.

Dieu bénisse le Faso », a écrit le ministre dans un message transmis à l’AIB.

Agence d’information du Burkina