Burkina: Le ministre de la Sécurité échange avec l’ambassadeur du Tchad

Le Ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA, a accordé une audience ce jeudi 28 novembre 2024 à l’ambassadeur du Tchad au Burkina Faso, Mahamat Saleh Adoum Ahmat.

Conduite par l’ambassadeur Mahamat Saleh Adoum Ahmat, la délégation tchadienne comprenait le Directeur de la Coopération et de la Programmation, Souleymane Abdoulaye Tahir, ainsi que le Conseiller à la Coopération extérieure et aux Partenariats du ministère tchadien de la Sécurité publique et de l’Immigration.

À sa sortie d’audience, l’ambassadeur du Tchad a déclaré être venu transmettre, entre autres, un message au Ministre de la Sécurité dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux États.

Les échanges entre le diplomate tchadien et le Ministre de la Sécurité ont également porté sur la formation. À ce sujet, l’ambassadeur Mahamat Saleh Adoum Ahmat a salué la qualité de la formation des policiers tchadiens à l’Académie de Police du Burkina Faso. « L’académie forme des produits très compétitifs. Ces produits, ce sont les Tchadiens qui retournent servir leur pays, mais aussi l’Afrique, dans l’esprit du panafricanisme », a-t-il affirmé.

Concernant la formation, il a suggéré que des Burkinabè puissent également bénéficier des infrastructures de formation disponibles au Tchad.

Par ailleurs, l’ambassadeur a souligné l’importance d’adapter les formations aux enjeux contemporains. « Les formations doivent être alignées sur les défis actuels. Nous devons nous préparer à affronter toutes les menaces, qu’elles soient militaires, diplomatiques ou politiques », a-t-il précisé.

