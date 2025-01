Burkina : Le gouvernement crée l’Institut des finances publiques du Burkina, résultant du regroupement de l’ENAREF et de l’END

Ouagadougou, 15 janv. 2025 (AIB) – Le gouvernement burkinabè a créé mercredi l’Institut des finances publiques du Burkina, regroupant l’École nationale des régies financières (ENAREF) et l’École nationale des douanes (END), en vue de renforcer les capacités professionnelles et académiques des cadres de l’administration économique et financière ainsi que des agents des secteurs public et privé.

« La création de l’Institut des finances publiques du Burkina découle d’une vision stratégique visant à renforcer les capacités professionnelles et académiques des cadres de l’administration économique et financière ainsi que des agents des secteurs public et privé », rapporte le document.

Selon ledit rapport, cet institut résulte du regroupement de l’École nationale des régies financières (ENAREF) et de l’École nationale des douanes (END).

Il ambitionne de devenir un pôle de référence en matière de formation et de conseil en finances publiques, en collaboration avec certaines universités, précise-t-il.

L’adoption de ce décret permet la création de l’Institut des finances publiques du Burkina, afin de répondre aux exigences croissantes en matière de gestion des finances publiques dans un contexte de globalisation et de digitalisation, conclut le document.

Agence d’information du Burkina

DNK