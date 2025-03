Burkina-Conseil-Ministres

Burkina : Le conseil des ministres adopte un décret pour protéger la population des dangers du tabagisme

Ouagadougou, 12 mars 2025 (AIB)- Le conseil des ministres de ce mercredi présidé par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à Ouagadougou, a pris un décret pour protéger la population des dangers du tabagisme.

Pour le compte du ministère de la Santé, le Conseil des ministres de ce mercredi a adopté un décret portant relecture du décret 2011/PRES/PM du 30 décembre 2011 portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac, et son modificatif de 2019.

« L’adoption de ce nouveau décret a pour objectif de faire en sorte que les produits du tabac soient moins attrayants et attractifs pour les populations et notamment les plus jeunes », a expliqué le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou.

Ce nouveau décret instaure une couleur uniforme, mate et moins attrayante des emballages de cigarettes avec l’obligation de couvrir au moins 80% de chacune des principales faces des paquets de cigarettes par des avertissements sanitaires graphiques.

Selon le ministre de la Santé, dans notre pays, on note une prévalence de 13,6% de la population qui fument des produits de tabac. Et chaque année, c’est autour de 4 800 personnes qui décèdent des conséquences du tabagisme. Parmi ces 4 800 décès, 1 300 sont liés aux conséquences du tabagisme passif.

« L’adoption du décret va véritablement permettre de mieux protéger la santé des jeunes et des populations de façon globale », soutient le ministre de la Santé.

Agence d’information du Burkina

WIS