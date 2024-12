BURKINA-JUSTICE-DROITS-THERATRE-TROPHEE-RECOMPENSE

Burkina : L’Atelier Théâtre du Loroum reçoit un trophée d’honneur en droits humains à Ouagadougou

Ouagadougou, (AIB)-L’Atelier théâtre du Loroum (ATL) a reçu le mardi 10 décembre 2024 à Ouagadougou, un trophée d’honneur des défenseurs de droits humains décerné par le ministère en charge des Droits humains. La remise du trophée s’est déroulée au cours de la cérémonie de la Nuit des droits humains.

Dans le cadre de la commémoration du 76e anniversaire de la journée internationale des droits de l’homme au Burkina Faso, le ministère en charge des Droits humains a organisé le mardi 10 décembre 2024, une nuit des droits humains pour célébrer les défenseurs des droits humains.

Placée sous le thème «Nos droits, notre avenir maintenant », cette journée dédiée au droit de l’homme a permis de récompenser des acteurs de la société civile fortement engagés dans la défense des droits humains.

Ainsi les mérites de trois associations à savoir l’Atelier théâtre du Loroum (ATL), l’Association des femmes albinos (AFAB) et la Fondation pour l’étude et la promotion des droits de l’homme en Afrique (FEPDHA), ont été reconnus par le ministère en charge des Droits humains.

La cérémonie a permis de dévoiler les résultats du jeu concours de plaidoiries sur les droits humains, organisé en prélude à la commémoration du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH).

Le secrétaire général du ministère en charge des Droits humains, Harouna Kadio, a souligné l’importance et la force des droits humains au service du bien.

Il a invité les partenaires et les Burkinabè à utiliser notre culture et nos valeurs endogènes comme des leviers stratégiques pour encadrer les droits humains dans la société Burkinabè.

L’Université Thomas Sankara a remporté le trophée du jeu concours, tandis que les autres universités participantes ont également reçu des distinctions.

Créé en 1999, l’Atelier théâtre du Loroum (ATL), est une structure associative basée à Titao, qui a fait de la défense, la protection et la promotion des droits humains son cheval de bataille.

Ces dernières années, avec la double crise sécuritaire et humanitaire l’ATL a été très actif dans la promotion de la paix notamment la cohabitation pacifique entre les différentes communautés, la lutte contre l’extrémisme violent et les violences basées sur le genre.

Il est membre du groupe de prévention des violations, abus et atrocités de la Commission nationale des droits humains (CNDH).

L’association a également conduit en collaboration avec des partenaires humanitaires, des initiatives de soutien aux personnes déplacées durement impactées par la crise sécuritaire à travers des actions de renforcement de la résilience des populations en éducation, wash, nutrition et monitoring des cas de violations, abus et d’atrocités suivi d’assistance et réparation.

