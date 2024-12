Burkina-Groupe-Cœur-Solidaire-Don-Orphelinat

Burkina : L’association Cœur solidaire offre des vivres et non vivres aux pensionnaires de l’Hôtel maternel de Ouagadougou

Ouagadougou, 23 déc. 2024 (AIB) – L’association Cœur solidaire a remis dimanche à Ouaga aux enfants démunis de l’Hôtel maternel de Ouagadougou, des vivres et non vivres, d’une valeur d’environ 400 mille FCFA, fruit de cotisation en ligne, entre les membres de l’organisation.

Le don se compose de sac de riz, d’huile, de couche pour bébé et de savon et bien autres cadeaux. Les membres de l’association ont également tressé et coiffé les orphelins, et partagé un repas communautaire avec eux.

Selon une membre du groupe, « Cœur solidaire », Faouziatou Thombiano, cet élan de solidarité « vise à apporter la joie aux enfants en situation de détresse qui n’ont pas les parents à coté, pendant les fêtes de fin d’année ».

« Nous voulons leur apporter le sourire en passant une journée de partage avec eux. Nous sommes très heureux de l’amour que nous recevons en retour de ces enfants », a-t-elle ajouté.

Pour réunir les fonds nécessaires à ce don, les membres essentiellement des élèves et étudiants, ont cotisé entre eux, à travers un appel lancé en ligne sur les plateformes Facebook et Whatsapp.

Mme Thombiano a par ailleurs, invité les autres associations qui sont dans la même dynamique à poser des actes dans les orphelinats afin d’apporter plus de joie à ces pensionnaires.

« Nos objectifs rentrent dans le cadre social. Si on parle de social, on ne réfléchit pas par deux fois pour apporter notre soutien à ce type d’initiative. Nous avons décidé d’accompagner l’association à la hauteur de nos moyens », a indiqué le parrain de l’activité, Ismaël Sawadogo, par ailleurs, président des jeunes du conseil de l’AES.

M. Sawadogo, a salué l’initiative de Cœur solidarité qui, selon lui, entre en droit ligne de l’appel à solidarité lancé par le chef de l’Etat.

Il a également rendu hommage au travail formidable abattu par les responsables du centre. « Peut-être des ministres sortiront un jour de ce centre », s’est-il réjoui.

Séance tenante, le président du conseil des jeunes de l’AES a souscrit à l’APEC au profit du dernier bebe reçu la veille de remise de don dans l’orphelinat.

Agence d’information du Burkina

DNK